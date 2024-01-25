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صحة
للمرة الأولى عالمياً... بدء استخدام أول لقاح ضد الملاريا
Lebanon 24
25-01-2024
|
00:27
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أطلقت الكاميرون أول برنامج تطعيم منتظم في العالم ضد مرض الملاريا، والذي يمثل دفعة للحرب العالمية على المرض الذي ينقله البعوض ويتوقع أن ينقذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال سنوياً في جميع أنحاء أفريقيا.
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ومن المفترض أن يعمل اللقاح الذي استغرق تطويره نحو 40 عاماً وتصنعه شركة غلاكسو سميثكلاين وأقرته منظمة الصحة العالمية، جنباً إلى جنب مع الأدوات المتاحة حالياً مثل شبكات الوقاية من الناموس التي تغطى بها السرائر (الناموسيات) لمكافحة الملاريا التي تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في أفريقيا كل عام.
ووفقاً لتحالف اللقاحات العالمي (جافي)، أصبحت الكاميرون أول دولة تقدم اللقاح من خلال برنامج تطعيم منتظم تهدف 19 دولة أخرى إلى إطلاقه هذا العام، وذلك بعد تجارب ناجحة في عدة دول من بينها غانا وكينيا.
ويستهدف التطعيم ضد الملاريا حوالي 6.6 مليون طفل في هذه البلدان خلال عامي 2024 و2025.
والحاجة لتطعيمات الملاريا ملحة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الاضطرابات المرتبطة بجائحة كورونا وارتفاع مقاومة المبيدات الحشرية وأمور أخرى أعاقت جهود مكافحة الملاريا في السنوات القليلة الماضية إذ ارتفعت حالات الإصابة بنحو 5 ملايين حالة على أساس سنوي في عام 2022.
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