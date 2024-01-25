16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد الجدل حول أدوية التخسيس والسكري.. دراسة تكشف بعض الفوائد
Lebanon 24
25-01-2024
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دراسة سويدية جديدة بأن أدوية السكري الجديدة مثل "أوزمبيك" ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد، وأمراض الكبد المزمنة لدى مرضى السكري.
ووجدت الدراسة، التي أجريت في معهد كارولينسكا، أن منبهات GLP1 التي تستند إليها هذه الأدوية يمكن أن تكون علاجاً فعالًا لتجنب أمراض الكبد الحادة لدى مرضى السكري.
Advertisement
وشاع استخدام أدوية "ويغوفي" و"أوزمبيك" و"مونجارو" مؤخراً كوسيلة للتخسيس وخفض دهون الجسم، عن طريق خفض الشهية، لكن بعض من يتناولونها لا يستمرون في الاستخدام بسبب الأعراض الجانبية.
ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون بيانات موسعة لسجلات جميع مرضى الكبد ومرضى السكري في السويد في آخر 10 سنوات.
وأظهرت النتائج أن الذين استمروا في تناول أدويتهم على مدى فترة 10 سنوات كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد الحادة بمقدار النصف.
وتربط التقارير الطبية أمراض الكبد المزمنة بالسكري، وبحسب البيانات السويدية "يؤثر مرض الكبد الدهني على 1 من كل 5 أشخاص في السويد، وكثير منهم مصابون بداء السكري من النوع 2، وحوالي 1 من كل 20 يصابون بمرض الكبد الحاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
08:55 | 2024-01-24
24/01/2024 08:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
08:45 | 2024-01-24
24/01/2024 08:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصت وتمايلت أمام الجميع (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم حديث الجمهور.. شاهدوا كيف رقصت وتمايلت أمام الجميع (فيديو)
04:00 | 2024-01-24
24/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
04:15 | 2024-01-24
24/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة مسؤول أمنيّ سابق تُفجّر مفاجأة كبيرة... التقت والدها وهذا ما قاله لها
Lebanon 24
إبنة مسؤول أمنيّ سابق تُفجّر مفاجأة كبيرة... التقت والدها وهذا ما قاله لها
07:30 | 2024-01-24
24/01/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:44 | 2024-01-25
ما أسباب صعوبات السمع رغم ارتداء سماعة طبية؟
02:38 | 2024-01-25
علاج جيني يعيد السمع لأطفال صم.. اليكم التفاصيل
01:34 | 2024-01-25
5 فواكه جافة غنية بفيتامين "D".. تعرفوا عليها
00:27 | 2024-01-25
للمرة الأولى عالمياً... بدء استخدام أول لقاح ضد الملاريا
23:00 | 2024-01-24
مشروبات تحسن الهضم.. تعرف عليها
16:00 | 2024-01-24
لماذا تعاني بعض الحوامل من رائحة جسم كريهة؟ وما الحل؟
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 10:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 10:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 10:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24