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صحة

إليكم الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه والخضروات

Lebanon 24
25-01-2024 | 10:22
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يقول نيقولاي سيليفيرستوف من مختبر SuperFood Technologies بالجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية في حديث لـ Gazeta.Ru: "لمنع التسمم، يجب اتباع بعض القواعد: أولاً، يجب غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد الطهي. ثانيا، يجب غسل الخضار والفواكه، حتى إذا كان الشخص لا يخطط لتناولها بقشورها، وهذا ضروري لإزالة الأوساخ والبكتيريا قبل تقشيرها أو تقطيعها. كما يوصى أيضا بغسل الخضار والفواكه على مرحلتين- أولا تنقع بالماء ، حيث بهذه الطريقة ستترسب الأوساخ ويصبح من السهل غسل قشرتها بصورة أفضل. بعد ذلك يجب شطف الخضار والفواكه بالماء الجاري لمدة 0.5-1 دقيقة، مع فركها باليدين أو باستخدام فرشاة الخضروات. كما يجب إزالة الأوراق العليا من الملفوف والخس. وبعد ذلك يفضل تجفيف الخضروات والفواكه باستخدام مناشف ورقية".
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ووفقا له، لا ينصح أبدا باستخدام الخل أو سوائل غسل الأواني والأطباق في غسل الخضروات والفواكه، لأن ذلك يشكل خطورة على الصحة.

ويقول: "لأن الفواكه والخضروات يمكن أن تمتصها، ما يؤدي إلى تغير مذاقها وعواقب سلبية للجسم. وإذا كان الشخص يعتقد أن المياه الجارية غير كافية لتنظيف الفواكه والخضروات، فعليه استخدام وسائل خاصة لغسلها".
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