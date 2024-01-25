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صحة

لليوغا فوائد نفسية وصحية!

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:00
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اليوجا من الرياضات المميزة التي تقدم الكثير من الفوائد للصحة العامة للجسم، فهي من الممارسات البدنية التي  تتم  خلال الحركات البطيئة، وتركز  على وعي الجسم الداخلي أثناء الحركة، مع التركيز على الأحاسيس الذهنية.

 
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أبرز الفوائد الصحية لممارس اليوجا، ومنها:

 

- علاج تيبس العضلات

تشتمل اليوجا الجسدية على حركات سلسة  تزيد من المرونة وتخلصك من التوتر وتيبس العضلات، وبالتالي تحسن الحركة.

 

- تقلل من التوتر

يعد التوتر جزءًا من الحياة اليومية، لكن ممارسة اليوجا  يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض، ويتضمن هذا النوع من اليوجا حركات  تساعد على استرخاء عقلك وتقليل التوتر.

 

- تعزز الاتصال بين الجسم والعقل

 ينمي اتصالاً أعمق بالأحاسيس الجسدية،  وهو يفعل ذلك لأن تركيز هذه الممارسة ينصب على تنمية الوعي بالأحاسيس الجسدية والحركات والتنفس.

 

- تخفف الألم

تشتمل اليوجا الجسدية على حركات مدروسة وإطلاق أنماط انقباض عضلي تساعدك على التخلص من الألم المزمن، خاصة في المناطق المتضررة من التوتر والضغط.

( اليوم السابع)
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