ما العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي؟

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الصداع أثناء ساعات النوم، أو في الليل، فهذا التقرير سيفيدك في التخلص من هذه المشكلة بعد التعرف علي السبب.

التعرض للصداع خلال النوم أو خلال ساعات الليل مشكلة لها العديد من الأسباب، فيمكن أن يكون بسبب وجود غضروف في الرقبة، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو ضغط نفسي، أو مشكلة في المخ، أو اختلال في أعصاب الجسم، أو التهاب في العين.

وهناك منطقة بالمخ مرتبطة بالشعور بالألم ودورة النوم والاستيقاظ، فعند تعرضه للنشاط الشديد تزداد فرص الإصابة بالصداع بالليل، ولذا هناك علاقة واضحة بين النوم والصداع.

أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع ليلا، ومنها:

-تؤدي اضطرابات النوم إلى حدوث الصداع فعند عدم أخذ القسط الكافي من النوم، وأيضا الإصابة بالتوتر والأرق.

-التعرض لانقطاع التنفس أثناء النوم أيضا من أسباب الصداع في الليل.

-وجود مشكلة صحية بالرقبة، أي انزلاق غضروفي يزيد من الشعور بصداع الرقبة.

-الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع الليلي.

-وجود مشكلة بالعين، كالتهاب أو قصرأوطول النظر أيضا من الأسباب المؤدية للصداع الليلي وأثناء النوم.

-أيضا وجود التهاب في لثة الأسنان أو تسوس أو خراج في أحد ضروس الأسنان يؤدي إلي الإصابة بالصداع.