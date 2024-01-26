فوائد الفيتامينات والمكملات الغذائية خلال علاج السرطان

مريض السرطان الذي يحارب هذا المرض عليه أن يتبع كل أنماط الحياة الصحية بداية من تناول الطعام الصحي واتباع نظام رياضي مناسب لحالته وصحته، ليحافظ على مرونة جسمه فضلاً عن الاهتمام كذلك بكل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي قد تفيد حالته وتساعده على تحمل الألم والآثار الجانبية لعلاجات السرطان.

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ووفقًا لتقرير نشر في موقع cancer center المعني بصحة مرضى السرطان، فإن هناك بعض المكملات الغذائية التي تساعد بعض مرضى السرطان ولكن أولاً يجب على كل مريض وحاله مختلفة أن تسأل الطبيب المعالج لها بشكل منفصل عن إمكانية تناوله، فكل حالة تناسبها مكملات معينة.

ووفقًا للتقرير فإن زيت السمك أو أحماض الأوميجا 3 أول وأهم الأحماض المهمة والمكملات الصحية لمريض السرطان وذلك لوقاية قلبه وأوعيته الدموية من المشكلات المتوقعة كما أن زيت السمك يساعد على تخفيف حدة الألم التي يشعر بها مريض السرطان في الغالب في العضلات والعظام والمفاصل، لا شك أنه أيضًا يساعد على مقاومة الاكتئاب وإمداد جسم المريض بالكثير من البروتين للتعافي السريع من الآثار الجانبية لعلاج السرطان ومن العمليات الجراحية التي يخضع لها.

فيتامين د المهم والصحي من أهم الفيتامينات التي يجب أن يحرص مريض السرطان على تناولها وفقًا لما يراه طبيبه وذلك لأنها تدعم المناعة وأي نقص فيها يحد من المناعة ودفاعات الجسم ضد المرض فضلاً عن أن هذا الفيتامين يساعد على الوقاية من بعض أو أنواع السرطان كما أن له قدرة على الوقاية من الالتهابات المحتملة في حالة مرضى السرطان فضلا عن أنه يساعد على الالتئام السريع.

البروبايوتك بكتيريا نافعة مهمة تساعد وتدعم الجهاز الهضمي وتزيد من قدرة جهاز المناعة على مقاومة المرض فضلاً عن أنها تقي من أكثر الآثار الجانبية التي تسببها علاجات السرطان المختلفة وتعزز من صحة الأمعاء وتجعل الجهاز الهضمي قادر على التعامل مع الطعام بشكل أفضل كما انه يقلل من الارهاق الناتج عن العلاج الكيماوي.

( اليوم السابع)