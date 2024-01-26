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صحة

ما سبب الرجفة وبرودة الأطراف أثناء الدورة الشهرية؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 15:30
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إذا شعرت بالبرد أثناء الدورة الشهرية، فقد يكون ذلك بسبب التقلبات الهرمونية، وأسباب أخرى، يقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

 
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وأشار التقرير إلى أن التعرض لتشنجات الدورة الشهرية يسبب الشعور بالانتفاخ وتقلب المزاج، كما تشعر بعض النساء بالبرد أثناء الدورة الشهرية، وفى أغلب الأحيان يكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية. 

 

ويكون الشعور بالبرد أثناء الدورة الشهرية استجابة طبيعية ومؤقتة للتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالدورة الشهرية، ومع ذلك، إذا كان الإحساس شديدًا أو مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثيرة للقلق، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

 

ما أسباب الشعور بالبرد أثناء الدورة الشهرية؟

- التقلبات الهرمونية

التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية يمكن أن تؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم، حيث  أن التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون والهرمون اللوتيني قد تؤثر على آليات التنظيم الحراري للجسم، مما يجعل بعض النساء يشعرن بالبرد.

 

- تغيرات في تدفق الدم

 مع تساقط البطانة الداخلية للرحم أثناء الدورة الشهرية يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تغيرات في الدورة الدموية وقد تساهم في الشعور بالبرد أثناء الدورة الشهرية.

 

- فقر الدم

تعني نقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، وهو أمر شائع لدى النساء، وخاصة لدي النساء اللاتي يتعرضن للنزيف أثناء الدورة الشهرية، ويمكن أن تؤدي مستويات الحديد غير الكافية إلى إضعاف قدرة الجسم على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة.

 

- الجفاف

قد يؤدي عدم تناول كمية كافية من السوائل إلى انخفاض درجة حرارة الجسم والشعور بالبرودة. من الضروري أن تحافظ النساء على رطوبة جيدة خلال فتراتهن لدعم الصحة العامة.

( اليوم السابع)
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