عقار يسمح للبشر بتجديد شبابهم.. اليكم آخر الانجازات





ووجد الباحثون طريقة لإعادة برمجة نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا التائية، والتي تساعد عادة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض.

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وتساعد الخلايا التائية على خفض وزن الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، وتهاجم أيضاً الخلايا الهرمة المسؤولة عن عشرات الأمراض الفتاكة. حقق الباحثون تقدماً كبيراً في العمل على إنتاج عقار يمكن أن يسمح للبشر بتجديد شبابهم والعيش بدون أمراض مع ظهور نتائج واعدة على الفئران.ووجد الباحثون طريقة لإعادة برمجة نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا التائية، والتي تساعد عادة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض.وتساعد الخلايا التائية على خفض وزن الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، وتهاجم أيضاً الخلايا الهرمة المسؤولة عن عشرات الأمراض الفتاكة.

تعديل الخلايا التائية

وقام فريق من مختبر كولد سبرينغ هاربور، نيويورك، بتعديل الخلايا التائية وراثياً إلى ما يسمى بخلايا CAR T المتفوقة.



وأظهرت النتائج أن الفئران التي تلقت جرعة من العقار عاشت حياة أكثر صحة مع انخفاض وزن الجسم وتحسين التمثيل الغذائي وكانت أكثر لياقة، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Aging.

وقالت البروفيسورة المساعدة كورينا أمور فيغاس "إذا أعطينا العقار للفئران المسنة، فإنها تجدد شبابها، وإذا أعطيناه للفئران الصغيرة، فإنها تشيخ بشكل أبطأ، لا يوجد علاج آخر يمكنه فعل هذا في الوقت الحالي".

جرعة لمرة واحدة

وتم استخدام خلايا CAR T لعلاج مجموعة متنوعة من سرطانات الدم حتى الآن، ولكن هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تستكشف حدود ما هو أبعد من ذلك.



وعلى عكس الأدوية الأخرى التي يجب تناولها يومياً، فقد وجد أن جرعة واحدة فقط من خلايا CAR T لها تأثيرات تبقى مدى الحياة، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأضافت الدكتورة أمور فيغاس "الخلايا التائية لديها القدرة على تطوير الذاكرة والاستمرار في الجسم لفترات طويلة، وهو أمر يختلف تماماً عن الدواء الكيميائي، مع خلايا CAR T لديك إمكانية الحصول على العلاج لمرة واحدة، وهذا كل شيء، بالنسبة للأمراض المزمنة، فهذه ميزة كبيرة".