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صحة
جفاف الجلد وحكة الرأس.. دليل على الإصابة بمرض خطير
Lebanon 24
27-01-2024
|
00:14
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حذر خبراء الصحة من أن حكة فروة الرأس يمكن أن تشير إلى زيادة مستويات السكر في الدم نتيجة لمرض السكري غير المنضبط أو غير المشخص.
يقول الصيدلي عباس كناني: "إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب التهابات ويلحق الضرر بالأعضاء والأنسجة والأوعية الدموية. وهذا يمكن أن يجعل جسمك يواجه صعوبة في نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر، مما قد يؤدي إلى تلف دورة نمو الشعر".
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وأضاف: "الدورة الدموية يمكن أن تكون ضعيفة عندما تكون مصابا بمرض السكري، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة".
وتابع: "يسمح للبكتيريا بالنمو عندما يكون هناك مستويات عالية من السكر في الدم والأنسجة، وهذا يساعد أيضا على تطور العدوى بسرعة أكبر".
قد لا تكون حكة فروة الرأس هي العرض الوحيد الذي تصاب به من مرض السكري غير المشخص، حيث يمكن أن تعاني أيضا من تساقط الشعر أو الثعلبة التي تحدث لأن الجهاز المناعي للشخص يهاجم بصيلات الشعر.
ولا يعرف الباحثون على وجه اليقين أسباب هذه الحالة، ولكن إذا كنت مصابا بداء السكري، فمن المرجح أن تصاب بالثعلبة. (سكاي نيوز)
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