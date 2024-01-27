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صحة

عادة محببة خلال النهار.. قد تكون علامة على الخرف

Lebanon 24
27-01-2024 | 03:42
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حذر أحد الخبراء البريطانيين من عادة شائعة خلال النهار يمكن أن تكون في الواقع علامة على الإصابة بالخرف.

فقد يبدو أخذ القيلولة أمرا غير ضار، لكن أستاذ الطب في كلية وايل كورنيل، رياض مالك، قال إنها قد تكون أحد أعراض الخرف.
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تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "من الطبيعي أن تتأثر ذاكرتك بالإجهاد والتعب وبعض الأمراض والأدوية، ولكن إذا كنت تعاني من النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب العام حول العلامات المبكرة للخرف".
وقال مالك: "إن أخذ قيلولة متكررة أثناء النهار هو أيضا سلوك ملحوظ يرتبط بحالات معينة، بما في ذلك الخرف، كما فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعائلة هو علامة قد تشير إلى الإصابة بالخرف".

وهذا ما تدعمه جمعية الزهايمر، التي تقول إن الأشخاص في المراحل المتأخرة من الخرف لديهم ميل إلى الشعور بالنعاس.

علامات أخرى للخرف:

فقدان الذاكرة على المدى القصير.
تسمية الأشياء تصبح تحديا.
التفاعلات الاجتماعية قد تنخفض.
تغيرات في المزاج، بما في ذلك الإفراط في النسيان والاكتئاب.
 
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