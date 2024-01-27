طعام كنا نتناوله ليلاً للتخسيس يصيب بالسكري والسمنة.. اليكم آخر الدراسات

كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، عن مفاجأة حول طعام اعتاد الأطباء خلال عشرات السنين على نصيحة المرضى بتناوله وهو منتجات الألبان المخمرة في الليل. ولكن اتضح حاليا أن هذا خطأ.



ووفقا لها، بالطبع كان الأطباء يعتقدون أن منتجات الألبان المخمرة هي وجبة خفيفة ومفيدة في الليل لأنها تؤثر إيجابيا في الأمعاء وليست غنية بالسعرات الحرارية.



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وتستطرد، لقد اضطر الأطباء إلى تغيير وجهة نظرهم بشأن خصائص منتجات الألبان المخمرة بعد إدخال مفاهيم مثل مؤشر نسبة السكر في الدم والأنسولين في الاستخدام العلمي. وقالت بافلوفا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "توجد توصية قديمة مفادها أنه يجب على الشخص في الليل تناول منتجات الألبان المخمرة، مثل اللبن الرائب أو الزبادي وغيرها. وقد اتبع الناس هذه التوصية على مدى عقود من الزمن. ولكن اتضح مؤخرا أن فوائد هذ المنتجات قبل النوم مجرد أسطورة".وتستطرد، لقد اضطر الأطباء إلى تغيير وجهة نظرهم بشأن خصائص منتجات الألبان المخمرة بعد إدخال مفاهيم مثل مؤشر نسبة السكر في الدم والأنسولين في الاستخدام العلمي.

وتقول: "اتضح أن منتجات الألبان المخمرة تحتوي بالفعل على مؤشر أنسولين مرتفع، وأقصى نشاط لهرمون الأنسولين لدى الإنسان يكون في المساء. وتبين أن الشخص يتناول هذه المنتجات ويذهب إلى الفراش سعيدا، ولكن في الليل ينخفض مستوى الغلوكوز في دمه. لذلك يبدأ الكبد في تركيبه بسرعة".



وتحذر الطبيبة، من أن تناول منتجات الألبان المخمرة بصورة منتظمة ليلا يمكن أن يصبح أحد عوامل الإصابة بداء السكري. كما أن هذا يساهم في تراكم الأنسجة الدهنية، ونحن الآن في "عصر وباء السمنة".