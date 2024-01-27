Advertisement

صحة

طعام كنا نتناوله ليلاً للتخسيس يصيب بالسكري والسمنة.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
27-01-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1157534-638419504356141943.jpg
Doc-P-1157534-638419504356141943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، عن مفاجأة حول طعام اعتاد الأطباء خلال عشرات السنين على نصيحة المرضى بتناوله وهو منتجات الألبان المخمرة في الليل. ولكن اتضح حاليا أن هذا خطأ.

ووفقا لها، بالطبع كان الأطباء يعتقدون أن منتجات الألبان المخمرة هي وجبة خفيفة ومفيدة في الليل لأنها تؤثر إيجابيا في الأمعاء وليست غنية بالسعرات الحرارية.
وقالت بافلوفا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "توجد توصية قديمة مفادها أنه يجب على الشخص في الليل تناول منتجات الألبان المخمرة، مثل اللبن الرائب أو الزبادي وغيرها. وقد اتبع الناس هذه التوصية على مدى عقود من الزمن. ولكن اتضح مؤخرا أن فوائد هذ المنتجات قبل النوم مجرد أسطورة".
Advertisement

وتستطرد، لقد اضطر الأطباء إلى تغيير وجهة نظرهم بشأن خصائص منتجات الألبان المخمرة بعد إدخال مفاهيم مثل مؤشر نسبة السكر في الدم والأنسولين في الاستخدام العلمي.
وتقول: "اتضح أن منتجات الألبان المخمرة تحتوي بالفعل على مؤشر أنسولين مرتفع، وأقصى نشاط لهرمون الأنسولين لدى الإنسان يكون في المساء. وتبين أن الشخص يتناول هذه المنتجات ويذهب إلى الفراش سعيدا، ولكن في الليل ينخفض مستوى الغلوكوز في دمه. لذلك يبدأ الكبد في تركيبه بسرعة".

وتحذر الطبيبة، من أن تناول منتجات الألبان المخمرة بصورة منتظمة ليلا يمكن أن يصبح أحد عوامل الإصابة بداء السكري. كما أن هذا يساهم في تراكم الأنسجة الدهنية، ونحن الآن في "عصر وباء السمنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:44 | 2024-01-27
05:00 | 2024-01-27
04:00 | 2024-01-27
03:42 | 2024-01-27
03:00 | 2024-01-27
02:00 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24