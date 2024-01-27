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صحة

هل تخافون من الإبر؟ اختراع مهمّ قد يحلّ مشكلتكم

Lebanon 24
27-01-2024 | 10:48
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يمكن لرقعة مطاطية مرصعة بأكواب شفط تحاكي المصاصات الموجودة على أطراف الأخطبوط أن تجعل الأدوية تخترق الجلد دون كسره أو التسبب في تهيجه، وتعمل كبديل للإبر.

ولتطوير هذا البديل الأقل إيلاماً من الحقن، صممت جيهيون لي من جامعة سونغكيونكوان في كوريا الجنوبية وزملاؤها رقعة مستطيلة مصنوعة من مطاط ناعم وشفاف، يبلغ طولها وعرضها سنتيمترات قليلة.
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وأحد الجانبين أملس، والآخر مغطى بأكواب شفط، يبلغ عرض كل منها حوالي 3 ملم، بحسب "نيو ساينتست".

وقالت لي: "إن أكواب الشفط هذه لتقليد المصاصات الموجودة على مخالب الأخطبوط، وشكلها مثل أكواب صغيرة ذات نتوء مقبب في المنتصف".

ولاختبار الفكرة، لصق الباحثون الرقعة بعدة عينات، بما في ذلك جلد الخنزير وجلد جثة بشرية ونوع من الجلد الاصطناعي.

وفي كل حالة، وجدوا أن الرقعة تعمل على النحو المأمول، مما يترك الجلد مؤقتاً أكثر نفاذية لمواد مثل: فيتامين A1 والمضاد الحيوي راموبلانين.

وعلى وجه التحديد، اخترقت المكونات ما يصل إلى خمسي الطريق عبر الجلد. ووصلت الأدوية إلى الطبقة العليا من البشرة (الطبقة القرنية) التي تتميز بنفاذية منخفضة.

علاوة على ذلك، استمر امتصاص الأدوية لمدة 30 دقيقة تقريباً بعد إزالة اللصقة.

وتسهل هذه اللصقة تناول الأدوية في المنزل، ويمكن استخدامها في العيادات، وهي لا تحتاج إلى مصدر للطاقة مثل البطارية، كما يمكن استخدامها مع مساحيق العناية بالبشرة.

لكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات البحثية لتحديد الأدوية التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل معها.
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