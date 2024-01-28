مخاطر التسمم الغذائي وكيفية الوقاية منه

يمكن أن تنتقل الأمراض المنقولة بالغذاء من خلال الأطعمة المختلفة، والتي تسبب بما يعرف باسم التسمم الغذائي، ولكن احذر بالنسبة للصغار أو كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف الصحة، يمكن أن يكون تلوث الغذاء مميتًا.

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وتصف إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمراض المنقولة بالغذاء بأنها مرض شائع ولكن يمكن الوقاية منه ويأتي من تناول طعام ملوث بمسببات الأمراض، يمكن لأي شخص أن يتعرض للتسمم الغذائي بسبب البكتيريا مثل السالمونيلا، أو يمكنهم التقاط العامل الممرض من فيروسات مثل النوروفيروس.

الأنواع الشائعة للتسمم الغذائي

وفقًا لتقرير مجلة "discovermagazine"، يعتبر النوروفيروس النوع الأكثر شيوعًا من التسمم الغذائي، وهناك السالمونيلا، والمكورات العنقودية، والإشريكية القولونية.

وتنتشر مسببات الأمراض هذه في الغالب من خلال التعامل مع الأغذية وتخزينها بشكل غير سليم.

ما الذي يسبب التسمم الغذائي

الأطعمة النيئة مثل الحليب غير المبستر والمحار النيئ والبيض غير المطبوخ تشكل مخاطرة عند تناولها، لكن الأطعمة المطبوخة أو المعبأة يمكن أن تكون ملوثة أيضًا.

كيفية الوقاية من التسمم الغذائي

يجب الحرص عند شراء البقالة وتخزينها وإعداد الطعام، على سبيل المثال، لا تشترى أي معلبات بها اعوجاج حتى إذا كانت صلاحيتها مازالت قائمة، وبالمثل، فإن الأجزاء الطرية من الفاكهة تكون أكثر عرضة للبكتيريا، وفى عربة التسوق، احفظ اللحوم بعيدًا عن المنتجات والخضروات قم بتعبئتها ونقلها وتخزينها بشكل منفصل.

ما المدة التي يستغرقها التسمم الغذائي حتى يبدأ في الظهور؟

يمكن أن تختلف بداية أعراض التسمم الغذائي بشكل كبير، يمكن لبعض مسببات الأمراض أن تسبب أعراضًا في غضون ساعات قليلة، بينما قد لا يسبب البعض الآخر أعراضًا لعدة أيام، في المتوسط، تتطور الأعراض عادةً خلال يوم أو يومين من تناول الطعام الملوث.

( اليوم السابع)