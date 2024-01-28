Advertisement

صحة

مخاطر التسمم الغذائي وكيفية الوقاية منه

Lebanon 24
28-01-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1157756-638420226847105928.jpg
Doc-P-1157756-638420226847105928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يمكن أن تنتقل الأمراض المنقولة بالغذاء من خلال الأطعمة المختلفة، والتي تسبب بما يعرف باسم التسمم الغذائي، ولكن احذر بالنسبة للصغار أو كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف الصحة، يمكن أن يكون تلوث الغذاء مميتًا.

 
Advertisement

وتصف إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمراض المنقولة بالغذاء بأنها مرض شائع ولكن يمكن الوقاية منه ويأتي من تناول طعام ملوث بمسببات الأمراض، يمكن لأي شخص أن يتعرض للتسمم الغذائي بسبب البكتيريا مثل السالمونيلا، أو يمكنهم التقاط العامل الممرض من فيروسات مثل النوروفيروس.

 

الأنواع الشائعة للتسمم الغذائي

وفقًا لتقرير مجلة "discovermagazine"، يعتبر النوروفيروس النوع الأكثر شيوعًا من التسمم الغذائي، وهناك السالمونيلا، والمكورات العنقودية، والإشريكية القولونية.

 

وتنتشر مسببات الأمراض هذه في الغالب من خلال التعامل مع الأغذية وتخزينها بشكل غير سليم.

 

ما الذي يسبب التسمم الغذائي

الأطعمة النيئة مثل الحليب غير المبستر والمحار النيئ والبيض غير المطبوخ تشكل مخاطرة عند تناولها، لكن الأطعمة المطبوخة أو المعبأة يمكن أن تكون ملوثة أيضًا.

 

كيفية الوقاية من التسمم الغذائي

يجب الحرص عند شراء البقالة وتخزينها وإعداد الطعام، على سبيل المثال، لا تشترى أي معلبات بها اعوجاج حتى إذا كانت صلاحيتها مازالت قائمة، وبالمثل، فإن الأجزاء الطرية من الفاكهة تكون أكثر عرضة للبكتيريا، وفى عربة التسوق، احفظ اللحوم بعيدًا عن المنتجات والخضروات قم بتعبئتها ونقلها وتخزينها بشكل منفصل.

 

ما المدة التي يستغرقها التسمم الغذائي حتى يبدأ في الظهور؟

يمكن أن تختلف بداية أعراض التسمم الغذائي بشكل كبير، يمكن لبعض مسببات الأمراض أن تسبب أعراضًا في غضون ساعات قليلة، بينما قد لا يسبب البعض الآخر أعراضًا لعدة أيام، في المتوسط، تتطور الأعراض عادةً خلال يوم أو يومين من تناول الطعام الملوث.

( اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:10 | 2024-01-28
02:00 | 2024-01-28
23:00 | 2024-01-27
16:00 | 2024-01-27
14:32 | 2024-01-27
10:48 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24