له مفعول السحر.. مشروب يساعد على الشعور بالدفء

تشهد البلاد حالة من تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار، وهذه التغيرات في الطقس تزيد من الشعور بالبرودة رغم ارتداء الملابس الثقيلة، لذا يسعي الكثيرون لتناول العديد من المشروبات التي تقلل الشعور ببرودة الطقس.

ويساعد مشروب سحري في الشعور بالدفء ويحمي من الإصابة بالأمراض المرتبطة بفصل الشتاء كنزلات البرد والأنفلونزا، وألم العظام والمفاصل، والمشروب هو الزنجبيل بالقرفة والكركم.

والزنجبيل والقرفة والكركم من التوابل الآمنة، والصحية لجسم الإنسان، حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومضادات الالتهابات، والعديد من الفيتامينات المهمة للجسم، كما أن تناوله يزيد من الشعور بالدفء، حيث يطلق عليهم مشروبات حارقة، أي تزيد من الشعور بالدفء.

ومن الممكن إضافة الحليب لهذا المشروب، وأيضا تحليته بالعسل الأبيض، للحصول علي مشروب يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة تحميك من أمراض الشتاء وفي نفس الوقت تزيد من شعورك بالدفء.

وعن طريقة إعداد هذا المشروب، يمكنك غلي كوب من المياه، وتقطيع الزنجبيل الطازج إلى قطع صغيرة، مع إضافة ملعقة صغيرة من القرفة والكركم، ووضع ملعقة العسل الأبيض عليهم وتغطية المشروب حوالي 5 دقائق قبل تناوله.