Advertisement

صحة

له مفعول السحر.. مشروب يساعد على الشعور بالدفء

Lebanon 24
28-01-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1157794-638420288700130425.jpg
Doc-P-1157794-638420288700130425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تشهد البلاد حالة من تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار، وهذه التغيرات في الطقس تزيد من الشعور بالبرودة رغم ارتداء الملابس الثقيلة، لذا يسعي الكثيرون لتناول العديد من المشروبات التي تقلل الشعور ببرودة الطقس.

 

ويساعد مشروب سحري في الشعور بالدفء ويحمي من الإصابة بالأمراض المرتبطة بفصل  الشتاء كنزلات البرد والأنفلونزا، وألم العظام والمفاصل، والمشروب هو الزنجبيل بالقرفة والكركم.

 

 والزنجبيل والقرفة والكركم من التوابل الآمنة، والصحية لجسم الإنسان، حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومضادات الالتهابات، والعديد من الفيتامينات المهمة للجسم، كما أن  تناوله يزيد من الشعور بالدفء، حيث يطلق عليهم مشروبات حارقة، أي تزيد من الشعور بالدفء.

 

ومن الممكن إضافة الحليب لهذا المشروب، وأيضا تحليته بالعسل الأبيض، للحصول علي مشروب يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة تحميك من أمراض الشتاء وفي نفس الوقت تزيد من شعورك بالدفء.

 

وعن طريقة إعداد هذا المشروب، يمكنك غلي كوب من المياه، وتقطيع الزنجبيل الطازج إلى قطع صغيرة، مع إضافة ملعقة صغيرة من القرفة والكركم، ووضع ملعقة العسل الأبيض عليهم وتغطية المشروب حوالي 5 دقائق قبل تناوله.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:10 | 2024-01-28
00:30 | 2024-01-28
23:00 | 2024-01-27
16:00 | 2024-01-27
14:32 | 2024-01-27
10:48 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24