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صحة
"تحسن المزاج".. فائدة مذهلة لتناول فاكهة الكيوي
Lebanon 24
28-01-2024
|
14:15
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اكتشف بحث جديد من نيوزيلاندا فائدة مذهلة في تناول فاكهة الكيوي، حيث إنها تحتوي على مكونات مرتبطة بعوامل تنعكس في وقت قياسي على الصحة العقلية والجسدية.
وفي الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وجد الباحثون من جامعة أوتاغو، أن الفاكهة ذات الفراء تحسن الحيوية والمزاج في أقل من 4 أيام، وفقا لموقع "MirageNews".
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كما يحتوي الكيوي على فيتامين "C" الذي ارتبط بتحسن المزاج والحيوية والرفاهية وانخفاض الاكتئاب، بينما يرتبط نقص معدلاته بارتفاع الاكتئاب والضعف الإدراكي.
وأخضع العلماء في بحثهم 155 شخصا بالغا يعانون من انخفاض فيتامين "سي" لنظام غذائي لمدة 8 أسابيع، إذ تناول المشاركون يوميا مكملات فيتامين "سي"، أو دواء وهميا، أو حبتين من فاكهة الكيوي، ثم أبلغوا باستخدام الاستطلاعات الموجودة عبر الهاتف الذكي عن مستوى حيويتهم، ومزاجهم، وازدهارهم، فضلا عن جودة نومهم وفترته، ونشاطهم البدني.
كما وجد الباحثون أن مكملات فاكهة الكيوي حسّنت الحيوية والمزاج خلال 4 أيام، فيما بلغت ذروة التأثير من 14 إلى 16 يوم، بينما أدى فيتامين "سي" إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الـ12.
من ناحيته، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور بن فليتشر، والذي أجرى البحث كجزء من رسالة الدكتوراه في أوتاغو، إن فهم الفروق الدقيقة في متى وكيف تحدث هذه التأثيرات يوما بعد يوم يسهم في معرفتنا بالفوائد المحتملة للأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين "سي" على الصحة العقلية.
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