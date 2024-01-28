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صحة

4 أسباب تجعلك تفضل التمر لعلاج الإمساك في الشتاء!

Lebanon 24
28-01-2024 | 23:00
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يُعرف التمر بمذاقه الغني وفوائده الغذائية، ويمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف الإمساك خلال الأشهر الباردة.
ووفق تقرير جديد نشره موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، فان هناك 4 فوائد مذهلة للتمر لعلاج الإمساك في فصل الشتاء:
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1. غنيّ بالألياف
يعد التمر مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، وهي عنصر أساسي في تعزيز عملية الهضم الصحي.
ان اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد على تنظيم حركات الأمعاء ويمنع الإمساك. فيما يعد استهلاك كمية كافية من الألياف ضروريًا بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يعاني الأفراد من بطء عملية الهضم بسبب انخفاض النشاط البدني والتغيرات في العادات الغذائية.
2. ملين طبيعي
 
يحتوي التمر على خصائص ملينة طبيعية، مثل السوربيتول، والتي يمكن أن تساعد في تسهيل حركة الأمعاء. وهذا يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى مكافحة الإمساك دون الاعتماد على المسهلات الاصطناعية.
3. يعزز الترطيب والمغذيات
يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الهضم الصحي، ويساهم التمر في تناول السوائل. بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 6، والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. جيد مع الوجبات الخفيفة
لغرض ما يعد التمر خيارًا مريحًا ولذيذًا في الوجبات الخفيفة خلال أشهر الشتاء.

وسواء تم الاستمتاع به بمفرده أو دمجه في الوصفات، فإنه يوفر طريقة لذيذة لمكافحة الإمساك مع إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.
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