ما هي أضرار البطاطا المقلية على الدماغ؟

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، الأضرار التي يسببها تناول البطاطس المقلية للدماغ.





وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الإفراط في تناول البطاطس المقلية يمكن أن يؤثر سلبا في الجسم. لأنها تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم ، أي أنه بعد تناولها يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بشكل حاد. ووفقا لها، تناولها بصورة متكررة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

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وتقول: "يتكون جسم الإنسان مما يأكله. نعم هذا تعبير مبتذل، لكنه صحيح. البطاطس المقلية، على عكس البطاطس المسلوقة، لها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع. إذا كان الشخص يأكل البطاطس المقلية دائما، فغالبا ما يرتفع مستوى السكر في دمه. و يؤدي هذا إلى تفاعل الجسم مع التهاب متكرر. فمثلا، تتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية".

وتستطرد ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ.

وتقول: "يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك "تنكسر" أي تموت العديد من الخلايا العصبية".