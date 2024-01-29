أسباب عدم انتظام ضربات القلب المفاجئ

يحدث عدم انتظام ضربات القلب، وهو اضطراب يؤثر على ضربات القلب، عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنظم ضربات القلب بشكل صحيح، ويمكن أن يظهر على شكل بطء ضربات القلب أو تسارع دقات القلب.

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ورغم أنه من الطبيعي أن يتسارع القلب أثناء النشاط البدني أو يتباطأ أثناء الراحة أو النوم، إلا أن التغيرات المستمرة في معدل ضربات القلب قد تشير إلى عدم انتظام ضربات القلب.

تشمل أعراض عدم انتظام ضربات القلب سرعة ضربات قلبك، والرفرفة في رقبتك أو صدرك، وبطء ضربات القلب أو عدم انتظامها، وفي بعض الأحيان، قد يعاني الشخص الذي يعاني من عدم انتظام ضربات القلب من الضعف أو الدوخة أو التعب أو التعرق أو ضيق الصدر.

يمكن أن ينشأ عدم انتظام ضربات القلب من عوامل مختلفة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين وبعض الأدوية وعيوب القلب الخلقية.

غالبًا ما يتضمن علاج عدم انتظام ضربات القلب طرقًا مختلفة ويختلف من شخص لآخر، وتشمل العلاجات استخدام الأدوية والإجراءات الجراحية لزرع الأجهزة التي تنظم نبضات القلب والتدخلات الأخرى التي تستهدف المشكلات المتعلقة بالإشارات الكهربائية للقلب في الاعتبار.

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب:

تناول أدويتك على الفور

إذا وصف لك طبيبك أدوية لتنظيم قلبك، فتناولها وفقًا للتوجيهات، اتبع الجرعة الموصوفة والجدول الزمني باستمرار. أخبر طبيبك عن أي تطورات جديدة أو آثار جانبية. لا تتناول أدوية إضافية دون استشارة طبيبك أولاً.

مراقبة نبضك

معرفة كيفية قياس نبضك أمر بالغ الأهمية، خاصة إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي ضع إصبعيك الثاني والثالث على معصمك الداخلي أسفل الإبهام مباشرةً أو على جانب رقبتك أسفل زاوية فكك، كشف النبض وحساب عدد الدقات خلال دقيقة كاملة سجل نبضك مع اليوم والوقت، ولاحظ ما شعرت به خلال ذلك الوقت.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومعتدل كل يوم لتقوية القلب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

النظام الغذائي الصحى

اعتماد نظام غذائي مغذٍ وصحي للقلب قم بدمج الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم في خطة وجباتك اليومية. الحد من تناول الدهون المشبعة، والدهون المتحولة، والصوديوم، والسكريات المضافة إن تناول بذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب مفيد أيضًا لصحة قلبك.

الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم انتظام ضربات القلب. تجنب التدخين والتدخين السلبي بأي ثمن.

( اليوم السابع)