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صحة

الوقت المثالي لتنظيف الأسنان والوقاية من التسوس

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:30
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الحصول على أسنان ولثة صحية لا يؤدي فقط إلى إضفاء البهجة على ابتسامتك، بل إنه يعزز أيضًا صحتك العامة بشكل كبير، حيث تساعد العناية بالفم على منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى، ومن خلال دمج عادات مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة، واستخدام الخيط، وتقليل التوتر في روتينك اليومي، يمكنك تعزيز صحة الفم والأسنان، في هذا التقرير نتعرف على أهمية غسيل الأسنان وتنظيفها ليلاً.

 

لماذا يعتبر تنظيف الأسنان ليلاً ضروريًا؟

إليك كيف يمكن أن يساعدك تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً على حماية صحة الفم والأسنان

 

تقليل خطر التسوس بنسبة 50%

 تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً يزيل تراكم البكتيريا وجزيئات الطعام من فمك خلال النهار، وهذا يقلل بشكل كبير من فرص تسوس الأسنان بنسبة تصل إلى 50٪.

 

تقليل تراكم البلاك

يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً على التحكم في تراكم البلاك. البلاك عبارة عن طبقة لزجة من البكتيريا تتشكل على أسنانك ولثتك ويضمن التنظيف الليلي إزالة هذه البكتيريا قبل أن تتاح لها فرصة التراكم والتسبب في الضرر.

 

تقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة

غالبًا ما تنتج أمراض اللثة عن تراكم البلاك والبكتيريا على الأسنان واللثة ويؤدي القضاء على البلاك إلى تقليل احتمالية الإصابة بأمراض اللثة مثل التهاب اللثة وضمان أفضل صحة ممكنة للثة.

( اليوم السابع)
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