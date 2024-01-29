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صحة

علاج الجروح في المنزل بـ 5 خطوات سهلة

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:00
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يمكن أن يكون التعامل مع الجرح المصاب تجربة مؤلمة ومليئة بالتحديات للعديد من الأشخاص، فلا يمكن تجنب الجروح الطفيفة ولكن من المحتمل أن تحدث من وقت لآخر.

 
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وفي حين أنه من المهم طلب الرعاية الطبية في الحالات الشديدة، إلا أنه يمكنك تسريع عملية الشفاء إذا كانت الجروح طفيفة في المنزل.

 

العلاجات المنزلية لعلاج الجروح الملتهبة

 

تطهير بالماء المالح

واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتطهير الجرح المصاب هي استخدام محلول المياه المالحة، قم بخلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وقم بتنظيف الجرح بلطف باستخدام كرة قطنية أو قطعة قطن، لا تساعد المياه المالحة على تطهير الجرح فحسب، بل تخلق أيضًا بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.

 

العسل

يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في شفاء الجرح، ضع طبقة رقيقة من العسل مباشرة على الجرح المصاب وقم بتغطيته بضمادة نظيفة، هذا لا يساعد فقط في منع نمو البكتيريا ولكنه يعزز أيضًا تجديد الأنسجة ويقلل الالتهاب . 

 

الألوا فيرا

إذا كان جرحك يسبب الألم والالتهاب، يمكنك اللجوء إلى الصبار ، يمكن أن يسرع الصبار من شفاء الجروح البسيطة بسبب خصائصه المهدئة والشفائية، كل ما عليك فعله هو ببساطة استخراج الجل من ورقة الصبار وتطبيقه مباشرة على الجرح المصاب

 

زيت شجرة الشاي

لعلاج الجروح، قم بتخفيف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل، مثل  زيت جوز الهند  أو زيت الزيتون، ثم ضعه على المنطقة المصابة، يمكن لهذا الزيت العطري مكافحة نمو البكتيريا بشكل فعال وتقليل الالتهاب، ومع ذلك، من المهم إجراء اختبار البقعة، حيث قد يكون بعض الأفراد حساسين لزيت شجرة الشاي.

 

الكمادات الدافئة

يمكن أن يساعد تطبيق الكمادات الدافئة على الجرح المصاب على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم، بلل قطعة قماش نظيفة في الماء الدافئ واضغط عليها بلطف على الجرح لمدة 10-15 دقيقة، هذا يمكن أن يعزز آليات الشفاء الطبيعية للجسم ويوفر الراحة من الألم والانزعاج.

( اليوم السابع)
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