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صحة

الشفاه .. مرآة الصحة

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:06
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أفادت مجلة "Stylebook" بأن الشفاه تعد بمثابة مرآة الصحة، حيث يمكن من خلال مظهرها الاستدلال على بعض المشاكل الصحية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تشقق الشفاه قد يرجع إلى نقص السوائل في الجسم، كما أنه قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية الالتهابية مثل التهاب الجلد العصبي، وذلك إذا كان التشقق مصحوباً بأعراض أخرى مثل الشعور بحرقان وشد.
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سوء التغذية
وقد يكمن سبب تشقق زوايا الفم في سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية، أو الإصابة بعدوى فطرية، في حين أن نشوء بثور على الشفاه يشير إلى الإصابة بالهربس.
وأضافت المجلة أن تورم الشفاه قد يشير إلى الإصابة بالحساسية، لا سيما إذا كان تورم الشفاه مصحوباً بحرقان وحكة داخل الفم، في حين أن شحوب الشفاه يدل على نقص الحديد بالجسم.
ويعد تغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق بمثابة جرس إنذار، حيث إنه ينذر بوجود مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الأكسجين الناجم عن مشاكل في الرئة، أو القلب، أو اضطراب في الدورة الدموية، أو التسمم.
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