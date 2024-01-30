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صحة
كيف تمارس الرياضة بشكل أفضل؟
Lebanon 24
30-01-2024
|
10:40
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أظهرت دراسة جديدة أن الأزواج الأكبر سنا الذين يمارسون الرياضة معا هم أقل نشاطا بشكل عام من أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل منفصل.
وحلل باحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) في سنغافورة، حالات 240 شخصا تتراوح أعمارهم بين 54 و72 عاما، باستخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية لتسجيل البيانات مثل الخطوات اليومية والسعرات الحرارية المحروقة لمدة 12 أسبوعا.
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وكتب الباحثون: "سجل أولئك الذين شاركوا الرياضة مع أزواجهم عدد خطوات أقل ومتوسط، وبلغ عدد خطواتهم اليومية 10000 و15000، أي أقل من أولئك الذين مارسوا الرياضة دون الشريك".
ويشير فريق البحث إلى أن مستويات النشاط المنخفضة للأزواج الذين يمارسون الرياضة معا ترتبط بالعادات الراسخة.
وبمعنى آخر، تحديد هدف 10000 خطوة يوميا أسهل لشخص واحد منه لشخصين: مع شخصين، يحتاج كلاهما إلى إيجاد الوقت في اليوم والحافز لوضع النشاط على جدول الأعمال.
وتقول سافاير لين، عالمة الصحة في جامعة NTU: "بالنسبة للأزواج، قد يتطلب تغيير العادات اليومية تعديلا كبيرا في العادات المتأصلة في حياتهم العائلية بعد سنوات من الزواج. وهذا يجعل دمج التمارين الرياضية أمرا صعبا، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير محبط".
وتقدم هذه الدراسة بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول أفضل الطرق لكبار السن للحفاظ على لياقتهم، بينما تكشف أيضا أن أولئك الذين تلقوا تعليقات شخصية من تطبيق تعقب اللياقة البدنية الخاص بهم أصبحوا أكثر نشاطا.
وتقول لين: "يشير بحثنا إلى أن كبار السن الذين يتطلعون إلى إدخال التمارين الرياضية في أنماط حياتهم قد يجدون أنه من الأكثر فعالية التركيز على تغيير روتينهم الخاص بدلا من محاولة ممارسة الرياضة كزوجين والسعي إلى فرض تغييرات على شريكهم". (روسيا اليوم)
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