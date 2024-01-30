أطعمة احذر تناولها إذا كنت مصابا بجرثومة المعدة

جرثومة المعدة تعد من الأمراض التي يصاب بها الجهاز الهضمي، وهي بكتيريا مسببه للمرض، ولها العديد من الأعراض التي تشمل عدم القدرة علي تناول الطعام، التي يصاحبها ألم شديد في المعدة، وفي حالة إهمال علاجها تشكل خطرا علي الصحة العامة.

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وتحليل البراز يعد أكثر أنواع الفحوصات التي تكشف حقيقة الإصابة بجرثومة المعدة، وفي حالة إثبات الإصابة يجب علي المريض تناول بعض الأطعمة وتجنب بعض الأطعمة الأخري .

ويجب تناول الفواكه والخضروات الطازجة، لأنها تحسن عملية الهضم، وتحد من الإصابة بالالتهابات، والسبب أنها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، كما يسمح لمرضي جرثومة المعدة تناول الأطعمة التي تحتوي علي الحبوب الكاملة، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للمعدة، وأيضا غنية بالألياف وبعض الفيتامينات الهامة.

ومن الأطعمة الجيدة لمرضي جرثومة المعدة البروتين الحيواني ذات الدهون القليلة، ولذا يمكنك تناول الدواجن واللحوم والأسماك، كما يمكنك تناول منتجات الألبان قليلة الدسم فهي غنية بالكالسيوم، والبروتين، والعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي من دورها تقليل اعراض جرثومة المعدة.

وبعض الأطعمة التي يجب حذرها علي مرضي جرثومة المعدة، ومنها، الأطعمة الحارة، والأطعمة ذات الدهون المرتفعة، والسكريات والحلويات، لأنهم يتسبب في زيادة التهاب المعدة، بالإضافة إلي صعوبة الهضم مما يترتب علي ذلك ظهور الأعراض الخاصة بجرثومة المعدة بشدة.

ويجب الإبتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من حموضة المعدة وتتسبب في تفاقم أعراض جرثومة المعدة.

ولتقليل أعراض جرثومة المعدة علي المرضي اتباع هذه النصائح التي قدمتها ثابت، ومنها:

- قسم وجباتك اليومية من 5 إلي 6 وجبات علي مدار اليوم.

- الإقلاع عن التدخين يعد من النصائح التي تقلل حدة المرض.

- الحصول علي قسط كاف من النوم والراحة يساعد في الشفاء.

- تجنب تناول الأطعمة السريعة لأنها تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بجرثومة المعدة.