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صحة

نصائح للسيطرة على الربو أثناء تقلبات الطقس

Lebanon 24
30-01-2024 | 15:30
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حالة من تقلبات الطقس تشهدها البلاد، وانخفاض شديد في درجات الحرارة مما يستعدي توخي الحذر، والتعامل مع هذه التقلبات بتأني حتي لا يتعرض مصابي الربو بأي مضاعفات صحية.

 
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والإصابة بأمراض الجهاز التنفسي تعد من الأمور الحرجة والتي تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية في حالة انخفاض درجات الحرارة.

 

وعليكم تجنب الذهاب في الأماكن المزدحمة خلال تقلبات الطقس، وبرودته، حيث أنه يزداد فرص التعرض للمضاعفات الصحية لمرضي الربو.

 

وضرورة تجنب التعرض للأمطار لأنها تتسبب في الإلتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، والتعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بالربو، وأفضل الحيل هي الجلوس في أماكن دافئة، وغير مزدحمة.

 

بعض النصائح الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص تعرض مرضي الربو لأي مضاعفات صحية خلال تقلبات الطقس، ومنها:

 

- ضرورة ارتداء الكمامة عند الذهاب للعمل لتقليل فرص التعرض لإصابة الآخرين.

 

-إذا ظهرت عليك أعراض الربو، أخذ العلاجات تعد من أهم النصائح حتي لا تتفاقم الأعراض.

 

-الإكثار من تناول السوائل الدافئة لتحسين الصحة، مثل الينسون، وورق الجوافة، والتيلو.

 

-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، كالبرتقال، والكيوي، واليوسفي.

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