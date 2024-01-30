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صحة

ما هو نظام "أتكينز" الغذائي؟ تعرفوا عليه

Lebanon 24
30-01-2024 | 22:52
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كتبت شانتال عاصي في "الديار": عرّفت أخصائية التغذية جولين نبهان نظام أتكينز الغذائي بأنه نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو النشويات، ويعتمد على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية، مع تقليل تناول الكربوهيدرات. ويقسم هذا النظام الغذائي إلى أربع مراحل، فيتم تقليل تناول الكربوهيدرات تدريجياً ومن ثم يقوم الشخص تدريجياً بزيادة نسبتها.
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واكدت نبهان لـ"الديار" ان كل نظام غذائي لا يتضمن العناصر الغذائية الثلاثة أي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، لا يعتبر نظاما غذائيا متوازنا وسليما، وقد ينتج عن ذلك آثار سلبية عدة. لذا، تعتبر أخصائية التغذائية أن سلبيات هذا النظام الغذائي تفوق إيجابياته، مشيرةً إلى أن كل نظام غذائي يجب أن يكون متوازناً ويتضمن جميع العناصر الغذائية كي لا تتأثّر صحة الشخص ويصاب بفقدان لفيتامينات ومعادن عدة.

مخاطر "أتكينز"

هذا ويمكن أن يكون لنظام أتكينز الغذائي بعض المخاطر المحتملة، بما في ذلك:

- الجفاف: يمكن أن يؤدي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى الجفاف، لذلك من المهم شرب الكثير من السوائل.

- أمراض القلب والشرايين: أظهرت بعض الدراسات أن نظام أتكينز الغذائي قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بهذه الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والشرايين.


- حصوات الكلى: يمكن أن يؤدي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى.

- مشاكل في الكبد: يمكن أن يؤدي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى مشاكل في الكبد، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكبد.

- اضطرابات الأكل: يمكن أن يؤدي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي.

قبل اتباع نظام "أتكينز" الغذائي، من المهم استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية. فيما يلي بعض النصائح لمتابعة نظام أتكينز الغذائي بأمان:

- ابدأ ببطء: لا تحاول تقليل تناول الكربوهيدرات بشكل كبير في البداية، بل ابدأ بخفضه تدريجيًا.

- اشرب الكثير من السوائل: اشرب الكثير من السوائل، خاصةً الماء والشاي غير المحلى.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- راقب مستوياتك الصحية: راقب مستوياتك الصحية، مثل ضغط الدم ومستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول.
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