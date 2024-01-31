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صحة

لمواجهة الشيخوخة... العزف الموسيقي يعزّز مرونة الدماغ

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:00
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أفادت دراسة جديدة في جامعة إكستر البريطانية بأن الانخراط في الموسيقى يساعد في حماية صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

ووجدت الدراسة أن العزف على آلة موسيقية، وخاصة البيانو، يرتبط بتحسين الذاكرة والقدرة على حل المهام المعقدة، وأن الاستمرار في لعب الموسيقى في وقت لاحق من الحياة يوفر فائدة أكبر.
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وبحسب "هيلث داي"، يرتبط الغناء أيضاً بتحسن صحة الدماغ، على الرغم من أن الباحثين قالوا إن هذا قد يكون بسبب العوامل الاجتماعية لكون الشخص جزءًا من جوقة أو مجموعة.

وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقيق في هذه العلاقة، إلا أن النتائج التي توصلت الدراسة إليها تشير إلى أن تعزيز التعليم الموسيقي سيكون جزءاً مهماً من مبادرات الصحة العامة لتعزيز نمط حياة وقائي لصحة الدماغ، وتشجيع كبار السن على العودة إلى الموسيقى في وقت لاحق من الحياة.

وبالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من ألف شخص فوق سن الـ 40 يشاركون في دراسة مستمرة لصحة الدماغ.

وقالت الدكتورة آن كوربيت أستاذة أبحاث الخرف: "بشكل عام، نعتقد أن كون الشخص موسيقياً يمكن أن يكون وسيلة لتسخير خفة الحركة والمرونة في الدماغ، والمعروفة باسم الاحتياطي المعرفي".
المصدر: 24.ae
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