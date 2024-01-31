Advertisement

صحة

أطعمة لذيذة تقاوم الأرق وتحسّن نومك.. تعرّف إليها الآن

Lebanon 24
31-01-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1158897-638422840947666689.jpg
Doc-P-1158897-638422840947666689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتسبب عومل عدّة بالإصابة بالأرق، بما في ذلك التوتر والقلق والعمل بنظام الورديات واضطراب الرحلات الجوية الطويلة واستهلاك الكحول أو الكافيين أو النيكوتين، وفق موقع "ميرور" البريطاني.

ومع ذلك، يقول خبراء إن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسّن من أعراض الأرق.
Advertisement

ويقول خبراء النوم إن "هناك العديد من الخيارات المعقولة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي للمساعدة في تعزيز الفرصة للحصول على نوم أفضل وأعمق".

وعلى سبيل المثال، ينصح الخبراء بتناول المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز والكاجو قبل محاولة الحصول على قسط من النوم، لأنّ هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والزنك والتي ترتبط بجودة النوم.

ويمكن كذلك تناول الكيوي والكرز و"الحليب المملح" والأسماك الزيتية، بينما أشاد الخبراء برائحة الخزامى وشاي البابونج ومكملات المغنيسيوم للمساعدة في الحصول على راحة جيدة أثناء الليل.

ورغم أنه لا يوجد في النهاية طعام معين كوسيلة لمكافحة الأرق، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تحث المرضى على تجنب تناول وجبة كبيرة في وقت متأخر من الليل أو ممارسة الرياضة تزامنا مع اقتراب موعد النوم.

وتقول إنّ محاولة الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، والتأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة قد يساعد.

لكن، وفي حال استمر الأرق عدة أشهر، ولم تتحسن حالتك رغم اتباع النصائح، فإنه من الأفضل استشارة الطبيب.
المصدر: ارم نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:59 | 2024-01-31
04:00 | 2024-01-31
03:30 | 2024-01-31
02:43 | 2024-01-31
02:00 | 2024-01-31
01:00 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24