أطعمة لذيذة تقاوم الأرق وتحسّن نومك.. تعرّف إليها الآن

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تتسبب عومل عدّة بالإصابة بالأرق، بما في ذلك التوتر والقلق والعمل بنظام الورديات واضطراب الرحلات الجوية الطويلة واستهلاك الكحول أو الكافيين أو النيكوتين، وفق موقع "ميرور" البريطاني.ومع ذلك، يقول خبراء إن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسّن من أعراض الأرق.ويقول خبراء النوم إن "هناك العديد من الخيارات المعقولة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي للمساعدة في تعزيز الفرصة للحصول على نوم أفضل وأعمق".وعلى سبيل المثال، ينصح الخبراء بتناول المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز والكاجو قبل محاولة الحصول على قسط من النوم، لأنّ هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والزنك والتي ترتبط بجودة النوم.ويمكن كذلك تناول الكيوي والكرز و"الحليب المملح" والأسماك الزيتية، بينما أشاد الخبراء برائحة الخزامى وشاي البابونج ومكملات المغنيسيوم للمساعدة في الحصول على راحة جيدة أثناء الليل.ورغم أنه لا يوجد في النهاية طعام معين كوسيلة لمكافحة الأرق، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تحث المرضى على تجنب تناول وجبة كبيرة في وقت متأخر من الليل أو ممارسة الرياضة تزامنا مع اقتراب موعد النوم.وتقول إنّ محاولة الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، والتأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة قد يساعد.لكن، وفي حال استمر الأرق عدة أشهر، ولم تتحسن حالتك رغم اتباع النصائح، فإنه من الأفضل استشارة الطبيب.