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صحة

دولة تحذّر مواطنيها من السجائر الإلكترونية: ليست آمنة

Lebanon 24
31-01-2024 | 03:30
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حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من السجائر الإلكترونية التي اتجه إليها الكثيرون خلال الفترة الماضية كبديل عن السجائر العادية، ظنا منهم أنها أقل ضررا.

وقالت الوزارة عن السجائر الإلكترونية  "إنها تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر" ولها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والهضمي وتسبب العديد من الأمراض، وليست أكثر أمانًا من السجائر العادية.
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وأضافت أن هناك شائعة بأن السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس قدر السجائر التقليدية وهذا غير صحيح تماما، إذ تحتوي السجائر الإلكترونية على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان زيادة معدل المدخنين عالميا، وأضافت: "كان عدد المدخنين عام 1990 يتجاوز 870 مليون مدخن وفي عام 2015 أصبح 933 مليونا وحاليا بلغ 1.3 مليار مدخن حول العالم"، وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالإقلاع عن التدخين.

يذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها الصحة المصرية من السجائر الالكترونية، وذكرت سابقاً : "السجائر الإلكترونية مش بتساعد في الإقلاع عن التدخين زي ما هو منتشر، وأضرارها زي أضرار السجائر العادية تقريبًا علشان فيها نيكوتين وغيره من المواد السامة التي تضر مدخنها ومخالطيه".

وأوضحت الوزارة "أن هناك الكثير يتورط في هذا الأمر، ولذا نحذر من اختيار السجائر الإلكترونية بديلًا للسجائر العادية، لأنها أيضًا تسبب الإدمان وتضر صحتك".

وأضافت: "وقف تدخين دلوقتي واحمي نفسك من الضرر".
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