شمع الأذن قد يكون مؤشرا على هذه الأمراض.. إليكم التفاصيل





مرض الذئبة

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واحد من الأمراض المناعية الذي يتسبب في شعور المرضى بالتعب الشديد، والإصابة بالطفح والحكة في الجلد وآلام في المفاصل والعضلات وأعراض أخرى مثل فقدان الوزن وتساقط الشعر وتقرحات الفم وتورم الغدد. يتكون شمع الأذن من خلايا جلد متساقطة وإفرازات الغدد الصملاخية والشمعية التي تقع في الأذن الخارجية، ويعتبر أمرا طبيعيا، إلا أن زيادة معدلاته قد تكون مؤشرا على وجود حالات مرضية معينة.واحد من الأمراض المناعية الذي يتسبب في شعور المرضى بالتعب الشديد، والإصابة بالطفح والحكة في الجلد وآلام في المفاصل والعضلات وأعراض أخرى مثل فقدان الوزن وتساقط الشعر وتقرحات الفم وتورم الغدد.

يمكن أن يمتد هذا الالتهاب أيضا إلى الأذنين، مما قد يتسبب في إنتاج الشمع بشكل غير طبيعي.

التهاب الأذن الخارجية



حالة تؤدي إلى تورم قناة الأذن واحمرارها، وغالبا ما يكون مؤلما.

إحدى العلامات الرئيسية التي تشير إلى احتمال إصابتك هي زيادة شمع الأذن، أو حتى نزول القيح من قناة الأذن. (سكاي نيوز عربية)