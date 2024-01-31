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صحة

ما هي اسباب تساقط الشعر عند الاطفال؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 12:00
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تساقط الشعر عند الأطفال مشكلة نادرة الحدوث، لكن إن حدثت كان ذلك دالا على مشكلة مرضية ما أو نفسية أو سلوكية.

 
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وذكر تقرير نشر فى موقع healthy children أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل، التى تؤدى إلى تساقط الشعر عند الأطفال أبرزها:

 

- الضفائر والكعكة وبعض التسريحات والتصفيفات للفتيات التى يتم فيها شد الشعر بشكل كبير ما يؤثر بشدة على سلامة الجذور ويؤدى إلى تساقطه.

 

- بعض الحالات التى تعانى من أمراض مناعة ذاتية مثل الثعلبة.

 

- ارتداء القبعات باستمرار للطفل خاصة من النوعيات غير القطنية قد يؤدى إلى تساقط الشعر.

 

- الإجهاد البدنى الحاد للأطفال قد يؤدى إلى تساقط الشعر لدى البعض منهم، مثل ارتفاع درجة حرارتهم بشدة فضلا عن تعرضهم لبعض الجراحات أو الأمراض شديدة التأثير.

 

- قد يتساقط شعر بعض الأطفال عند تعرضهم لضغط نفسى شديد وإجهاد نفسى حاد، نتيجة هذا الإجهاد الحاد والشعور بالضغط الحاد يتساقط ويختفى الشعر فى بعض الحالات. 

 

- بعض الحالات التى يعانى فيها بعض الأطفال الكبار من هوس نتف الشعر يؤدى هذا الأمر إلى اختفاء الشعر وتساقطه تدريجيا.

 

- الإصابة بالعدوى الفطرية فى الرأس قد تؤدى إلى تساقط الشعر بشدة عند الأطفال، مثل عدوى السعفة التى تصيب الرأس وتؤدى إلى اختفاء الشعر فى مناطق بعينها.

( اليوم السابع)
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