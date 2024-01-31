اضرار تناول الطعام بعد الاستحمام مباشرة

قبل الإستحمام أم بعده؟ متى يمكنك تناول وجبتك الغذائية هل تؤجلها بعد الانتهاء من استحمامك أم تتناولها قبله؟

قال تقرير نشر في موقع كيورا أن الوقت المناسب لتناول الوجبة الغذائية سواء كانت الإفطار أو الغداء أو العشاء هي قبل الاستحمام مباشرة، وذلك لأن الاستحمام يغير من طبيعة الجسم وتعامله مع الطعام والشراب لذا يفضل تناولها قبله وليس بعده

وأوضح التقرير تفصيلا أن التمثيل الغذائي أوعمليه الآيض التي تتم في أمعائنا يمكن أن تتأثر بالاستحمام لأن التعرض للمياه الدافئة لفترة طويلة قد يعمل على إبطاء هذه العملية الهامة، وبالتالي اضطراب الهضم وصعوبة وبطء امتصاص الطعام وتمثيله تمثيلا جيدا وبالتالي إذا تناولنا طعامنا بعد الاستحمام واعتبرناها عادة كان ذلك له تأثيرا سلبيا على كفاءه امتصاص أجسامنا ومعدتنا للعناصر الغذائية.

ومن جهته أوضح تقرير نشر فى موقع health shots أن تناول الطعام بعد الإستحمام قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها:

- زيادة حدة التقلصات في البطن بعد الإستحمام

- زيادة حدة الإضطرابات الهضمية فقد يصاب الإنسان بالإسهال الشديد أو الإمساك الشديد

- ازدياد حدة الآلام وأوجاع البطن والمغص

- الشعور بالخمول الشديد بعد الإستحمام والرغبة في الاستلقاء

- اضطرابات بالجهاز الهضمي مستمرة

( اليوم السابع)