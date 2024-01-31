Advertisement

صحة

اضرار تناول الطعام بعد الاستحمام مباشرة

Lebanon 24
31-01-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1159187-638423297623993378.jpeg
Doc-P-1159187-638423297623993378.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قبل الإستحمام أم بعده؟ متى يمكنك تناول وجبتك الغذائية هل تؤجلها بعد الانتهاء من استحمامك أم تتناولها قبله؟

 

قال تقرير نشر في موقع كيورا أن الوقت المناسب لتناول الوجبة الغذائية سواء كانت الإفطار أو الغداء أو العشاء هي قبل الاستحمام مباشرة، وذلك لأن الاستحمام يغير من طبيعة الجسم وتعامله مع الطعام والشراب لذا يفضل تناولها قبله وليس بعده

 

وأوضح التقرير تفصيلا أن التمثيل الغذائي أوعمليه الآيض التي تتم في أمعائنا يمكن أن تتأثر بالاستحمام لأن التعرض للمياه الدافئة لفترة طويلة قد يعمل على إبطاء هذه العملية الهامة، وبالتالي اضطراب الهضم وصعوبة وبطء امتصاص الطعام وتمثيله تمثيلا جيدا وبالتالي إذا تناولنا طعامنا بعد الاستحمام واعتبرناها عادة كان ذلك له تأثيرا سلبيا على كفاءه امتصاص أجسامنا ومعدتنا للعناصر الغذائية.

 

ومن جهته أوضح تقرير نشر فى موقع health shots أن تناول الطعام بعد الإستحمام قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها:

 

- زيادة حدة التقلصات في البطن بعد الإستحمام

 

- زيادة حدة الإضطرابات الهضمية فقد يصاب الإنسان بالإسهال الشديد أو الإمساك الشديد

 

- ازدياد حدة الآلام وأوجاع البطن والمغص

 

- الشعور بالخمول الشديد بعد الإستحمام والرغبة في الاستلقاء

 

- اضطرابات بالجهاز الهضمي مستمرة

( اليوم السابع)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2024-01-31
10:00 | 2024-01-31
08:30 | 2024-01-31
07:00 | 2024-01-31
04:59 | 2024-01-31
04:00 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24