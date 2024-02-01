عصير الطماطم يمنع نوعا قاتلا من التسمم الغذائي

يمكن لعصير الطماطم أن يقتل السالمونيلا التيفية وغيرها من البكتيريا التي يمكن أن تضر بصحة الجهاز الهضمي والمسالك البولية.



وتعد السالمونيلا التيفية (Salmonella Typhi) أحد مسببات الأمراض القاتلة الخاصة بالإنسان والتي تسبب حمى التيفوئيد. وغالبا ما يصاب الناس بعدوى السالمونيلا عند تناولهم أطعمة ملوثة من أصل حيواني مثل اللحوم أو البيض والتي لا يتم طهيها بشكل جيد.

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وقال جيونغ مين سونغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، الحاصل على درجة الدكتوراه والأستاذ المشارك في قسم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة كورنيل: "كان هدفنا الرئيسي في هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت الطماطم وعصيرها يمكن أن تقتل مسببات الأمراض المعوية، بما في ذلك السالمونيلا التيفية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الصفات التي تمتلكها والتي تجعلها فعالة".

ووفقا للنتائج التي نشرتها مجلة Microbiology Spectrum، فإن الاكتشاف الأكثر أهمية هو أن عصير الطماطم فعال في القضاء على بكتيريا السالمونيلا التيفية ، ومتغيراتها شديدة العدوى، وغيرها من البكتيريا التي يمكن أن تضر بصحة الجهاز الهضمي والمسالك البولية. وعلى وجه الخصوص، يمكن لاثنين من الببتيدات المضادة للميكروبات القضاء على مسببات الأمراض عن طريق إضعاف الغشاء البكتيري، وهو طبقة واقية تحيط بمسببات الأمراض.



وقال سونغ: "يظهر بحثنا أن الطماطم وعصير الطماطم يمكن أن يتخلصا من البكتيريا المعوية مثل السالمونيلا".



وأكد الباحثون أنهم يأملون أنه عندما يعلم عامة الناس، وخاصة الأطفال والمراهقين، بنتائج الدراسة، فإنهم سيرغبون في تناول وشرب المزيد من الطماطم وكذلك الفواكه والخضروات الأخرى، لأنها توفر فوائد طبيعية مضادة للبكتيريا للمستهلكين. (روسيا اليوم)