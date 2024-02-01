عادات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. تجنبها فورا

اتباع نمط حياة صحى من أهم الطرق التى تساعد فى الوقاية من السرطان، وهناك بعض السلوكيات التى قد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، ويمكن للناس أن يقللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان من خلال الاهتمام بصحتهم.

وفى هذا التقرير نتعرف على 5 عادات قد تؤدى إلى الإصابة بالسرطان يجب أن تتجنبها.

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5 عادات قد تؤدى إلى الإصابة بالسرطان:

الكسل وقلة النشاط

هناك علاقة بين الكسل وقلة النشاط وارتفاع خطر الإصابة ببعض الأورام الخبيثة، لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر تعزز دفاعات الجسم ضد السرطان، بالإضافة إلى المساعدة فى الحفاظ على وزن صحى.

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية

يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية مناسبة، ويعد استخدام واقى الشمس وارتداء الملابس الواقية وإيجاد الظل أمثلة على السلوكيات الآمنة للشمس، والتى يمكن أن تحمى الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

أنماط الأكل غير الصحية

ربطت الأبحاث بين زيادة خطر الإصابة بالسرطان وبين الأنظمة الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة، والدهون المشبعة، وانخفاض كمية الفواكه والخضراوات.

يمكن أن يساعد النظام الغذائى النباتى الغنى بالفواكه والخضراوات فى تقليل خطر الإصابة ببعض الأورام الخبيثة من خلال توفير العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة والألياف.

التدخين

التدخين سبب رئيسى للإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المثانة والحنجرة والرئة، ويحتوى التبغ على مركبات سامة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، ما يؤدي إلى تغيرات جينية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة القاتلة، يعد الإقلاع عن التدخين خطوة أولى حاسمة في الوقاية من السرطان.

إهمال الفحوصات المنتظمة

يمكن للفحوصات المتكررة التي يتم تخصيصها على أساس فردي على أساس العمر وعوامل الخطر اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، ما يزيد من احتمالية فعالية العلاج.

( اليوم السابع)