أعراض بصرية غريبة تنذر بمرض خطير

تسبب حالة "الضمور القشري الخلفي" مشاكل غريبة ومزعجة في الرؤية ووعي المحيط، بما في ذلك صعوبة تقدير المسافات، والتعرف على الأشياء، وتسلط دراسة جديدة الضوء على علاقتها الوثيقة بمرض ألزهايمر، بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.

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ولمعالجة ذلك، قام فريق دولي من الباحثين بتحليل بيانات 1092 شخصًا مصابًا بالـ"الضمور القشري الخلفي"، ووجدوا أنه كان مؤشرًا قويًا جدًا لمرض ألزهايمر، وفي 94 في المئة من الحالات، تمت ملاحظة تغيرات دماغية مصابة بمرض ألزهايمر، وكانت على الأرجح تساهم في الإصابة بالـ"الضمور القشري الخلفي".

تقول عالمة النفس العصبي من جامعة كاليفورنيا، ماريان شابلو: "نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي بشأن "الضمور القشري الخلفي" حتى يتمكن الأطباء من اكتشافه".

وأضافت شابلو: "يراجع معظم المرضى طبيب العيون الخاص بهم عندما يبدؤون في الشعور بأعراض بصرية، وقد تتم إحالتهم إلى طبيب عيون قد يفشل أيضًا في التعرف على "الضمور القشري الخلفي"، ونحن بحاجة إلى أدوات أفضل في الإعدادات السريرية لتحديد هؤلاء المرضى في وقت مبكر وتقديم العلاج لهم".



أحد الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها هذه الدراسة هو فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض "الضمور القشري الخلفي" في أقرب وقت ممكن، متوسط عمر ظهور المرض هو 59 عامًا (أصغر بعدة سنوات من مرض ألزهايمر)، ومتوسط الوقت بين ظهور الأعراض وأول زيارة تشخيصية هو 3.8 سنة.

لاحظت الدراسة أيضًا وجود الكثير من أوجه التشابه بين "الضمور القشري الخلفي" ومرض ألزهايمر من حيث مستويات الأميلويد والتاو في الدماغ، مع تراكم هذه البروتينات المرتبطة منذ فترة طويلة ببداية الخرف.

ومع ذلك، كانت هناك أيضًا بعض الاختلافات، والتي يمكن أن تعطي الباحثين أدلة حول أفضل مسارات العلاج.

يقول عالم النفس العصبي من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، رينو لا جوي: "المرضى الذين يعانون من "الضمور القشري الخلفي" لديهم المزيد من أمراض تاو في الأجزاء الخلفية من الدماغ".



ويأمل الباحثون في هذه الدراسة الجديدة أن يؤدي عملهم إلى فهم أكبر لكيفية ظهور مرض ألزهايمر، وكيف يبدأ كل من مرض ألزهايمر و"الضمور القشري الخلفي" في السيطرة على الدماغ. (سبوتنيك)