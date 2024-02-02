Advertisement

صحة

أعراض بصرية غريبة تنذر بمرض خطير

Lebanon 24
02-02-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1159922-638424933174431251.jpg
Doc-P-1159922-638424933174431251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبب حالة "الضمور القشري الخلفي" مشاكل غريبة ومزعجة في الرؤية ووعي المحيط، بما في ذلك صعوبة تقدير المسافات، والتعرف على الأشياء، وتسلط دراسة جديدة الضوء على علاقتها الوثيقة بمرض ألزهايمر، بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.
Advertisement
 
ولمعالجة ذلك، قام فريق دولي من الباحثين بتحليل بيانات 1092 شخصًا مصابًا بالـ"الضمور القشري الخلفي"، ووجدوا أنه كان مؤشرًا قويًا جدًا لمرض ألزهايمر، وفي 94 في المئة من الحالات، تمت ملاحظة تغيرات دماغية مصابة بمرض ألزهايمر، وكانت على الأرجح تساهم في الإصابة بالـ"الضمور القشري الخلفي".
تقول عالمة النفس العصبي من جامعة كاليفورنيا، ماريان شابلو: "نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي بشأن "الضمور القشري الخلفي" حتى يتمكن الأطباء من اكتشافه".
وأضافت شابلو: "يراجع معظم المرضى طبيب العيون الخاص بهم عندما يبدؤون في الشعور بأعراض بصرية، وقد تتم إحالتهم إلى طبيب عيون قد يفشل أيضًا في التعرف على "الضمور القشري الخلفي"، ونحن بحاجة إلى أدوات أفضل في الإعدادات السريرية لتحديد هؤلاء المرضى في وقت مبكر وتقديم العلاج لهم".
 
أحد الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها هذه الدراسة هو فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض "الضمور القشري الخلفي" في أقرب وقت ممكن، متوسط عمر ظهور المرض هو 59 عامًا (أصغر بعدة سنوات من مرض ألزهايمر)، ومتوسط الوقت بين ظهور الأعراض وأول زيارة تشخيصية هو 3.8 سنة.
 
لاحظت الدراسة أيضًا وجود الكثير من أوجه التشابه بين "الضمور القشري الخلفي" ومرض ألزهايمر من حيث مستويات الأميلويد والتاو في الدماغ، مع تراكم هذه البروتينات المرتبطة منذ فترة طويلة ببداية الخرف.
ومع ذلك، كانت هناك أيضًا بعض الاختلافات، والتي يمكن أن تعطي الباحثين أدلة حول أفضل مسارات العلاج.
يقول عالم النفس العصبي من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، رينو لا جوي: "المرضى الذين يعانون من "الضمور القشري الخلفي" لديهم المزيد من أمراض تاو في الأجزاء الخلفية من الدماغ".

ويأمل الباحثون في هذه الدراسة الجديدة أن يؤدي عملهم إلى فهم أكبر لكيفية ظهور مرض ألزهايمر، وكيف يبدأ كل من مرض ألزهايمر و"الضمور القشري الخلفي" في السيطرة على الدماغ. (سبوتنيك) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:25 | 2024-02-02
07:24 | 2024-02-02
04:42 | 2024-02-02
04:30 | 2024-02-02
03:24 | 2024-02-02
23:37 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24