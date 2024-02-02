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صحة
بعد طول انتظار.. دراسة تكشف عن لقاح فعّال للملاريا
Lebanon 24
02-02-2024
|
13:12
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أشارت بيانات جديدة إلى أن لقاحا ضد الملاريا تم تطويره بمساعدة علماء في جامعة أكسفورد البريطانية أثبت فعالية بنسبة 78% بين الأطفال الصغار.
وأوصت منظمة الصحة العالمية العام الماضي باستخدام لقاح "آر /21 ماتريكس- إم".
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وتؤكد بيانات جديدة من المرحلة الثالثة لاختبار فعالية اللقاح على أطفال أفارقة أنه فعال وآمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.
وأعطى باحثون اللقاح لما يربو على 4800 طفل صغير في تجربة شملت بوركينا فاسو وكينيا ومالي وتنزانيا، وخلصت إلى أن متوسط الفعالية بلغ 78% بين الأطفال من سن 5 أشهر إلى 17 شهرا.
ولم تتجاوز نسبة فعالية أي لقاح آخر 55% في المجموعة العمرية نفسها، بحسب ما أكده الخبراء.
ووفقا للنتائج التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت"، فإن إعطاء جرعة معززة بعد سنة قد حافظ على الفعالية خلال ما يتراوح ما بين 6 و12 شهرا.
وتراوحت النسبة الإجمالية للفعالية بين 68% و75% للأطفال من سن 5 إلى 36 شهرا.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة نت
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