منعًا للعذاب النفسي.. إليكم طرق التغلب على الشراهة المفرطة في الشتاء

الكثير منا يبحق عن طرق التغلب على الشراهة المفرطة في الشتاء والتالي منع زيادة الوزن خلال هذا الفصل، وما يستتبعه من وجع نفسي قد يرافق أي كان، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.



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تناول وجبة خفيفة صحية

يجب عليك تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات، مثل الجبن قليل الدسم المغطاة بالبيض أو توست الأفوكادو، للتخلص من الشراهة المفرطة في الشتاء ولإبقائك دافئاً في ظل الأجواء الباردة.



ممارسة التمارين الرياضية

حافظ على مستوى نشاط البدني عالياً خلال فصل الشتاء حيث أثبتت الدراسات أن الرياضة تؤثر على مستوى المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالشهية أهمها السيروتونين، وهذا ما يخفف من الشهية المفتوحة في الشتاء.



التعرض للضوء الطبيعي أو الصناعي

إذا كنت تعتقد أنك تأكل كثيراً في الشتاء لأنك تعاني من الاضطراب الموسمي وقلة التعرض للضوء، فننصحك بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق كل يوم، أو جرب العلاج بالضوء لزيادة مستويات السيروتونين من خلال التعرض للضوء الاصطناعي. حيث يمكن أن تؤدي أيام الشتاء القصيرة وقلة ضوء الشمس إلى انخفاض مستويات السيروتونين، مما قد يسبب الإفراط في تناول الكربوهيدرات نتيجة للرغبة في إعطاء الدماغ دفعة كيميائية.



الإكثار من تناول الماء والمشروبات الساخنة

أحد الأسباب التي قد تجعلك تعاني من الشراهة المفرطة في الشتاء هو استهلاك كميات أقل من الماء، حيث يبحث الجسم عن مصر الترطيب وذلك من خلال تناول الطعام، لذلك ضع باعتبارك أنه يجب شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يومياً. كما يمكنك شرب المشروبات الساخنة التي تمدك بالطاقة والحرارة مثل الكاكاو والشاي الأخضر ومغلي الأعشاب.



تناول بذور الشيا

تساعدك شرب بذور الشيا في الماء أو في العصير على تجنب الإفراط في تناول الطعام لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

عدم تخطي وجبة الفطور فما هي أبرز النصائح التي قد تخفف من الشراهة؟يجب عليك تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات، مثل الجبن قليل الدسم المغطاة بالبيض أو توست الأفوكادو، للتخلص من الشراهة المفرطة في الشتاء ولإبقائك دافئاً في ظل الأجواء الباردة.حافظ على مستوى نشاط البدني عالياً خلال فصل الشتاء حيث أثبتت الدراسات أن الرياضة تؤثر على مستوى المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالشهية أهمها السيروتونين، وهذا ما يخفف من الشهية المفتوحة في الشتاء.إذا كنت تعتقد أنك تأكل كثيراً في الشتاء لأنك تعاني من الاضطراب الموسمي وقلة التعرض للضوء، فننصحك بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق كل يوم، أو جرب العلاج بالضوء لزيادة مستويات السيروتونين من خلال التعرض للضوء الاصطناعي. حيث يمكن أن تؤدي أيام الشتاء القصيرة وقلة ضوء الشمس إلى انخفاض مستويات السيروتونين، مما قد يسبب الإفراط في تناول الكربوهيدرات نتيجة للرغبة في إعطاء الدماغ دفعة كيميائية.أحد الأسباب التي قد تجعلك تعاني من الشراهة المفرطة في الشتاء هو استهلاك كميات أقل من الماء، حيث يبحث الجسم عن مصر الترطيب وذلك من خلال تناول الطعام، لذلك ضع باعتبارك أنه يجب شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يومياً. كما يمكنك شرب المشروبات الساخنة التي تمدك بالطاقة والحرارة مثل الكاكاو والشاي الأخضر ومغلي الأعشاب.تساعدك شرب بذور الشيا في الماء أو في العصير على تجنب الإفراط في تناول الطعام لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف.عدم تخطي وجبة الفطور

تناول المزيد من الألياف والبروتين

تشعرك الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الفواكه والخضراوات، والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، بالشبع لأطول فترة ممكنة في فصل الشتاء، كما تعزز حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.



عدم الاحتفاظ بالأطعمة غير الصحية

امنع نفسك عن تناول الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، من خلال إحضار مجموعة من الأطعمة الصحية المغذية إلى منزلك. فكل ما تذهب إلى المطبخ لتناول وجبة خفيفة، ستختار خيارات صحية بدلاً من الوجبات السريعة.

تجنب السهر لساعات متأخرة

تؤدي قلة النوم والسهر الطويل إلى زيادة هرمون الجريلين الذي يحفز الجوع ويجعل الجسم يرغب بتناول المزيد من الأطعمة، وانخفاض هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع، والسيرتونين الذي يعزز المزاج.



وضع التوابل على وجبات الطعام

يمكن للتوابل الدافئة، مثل الفلفل الأحمر والقرفة والقرنفل وكذلك الثوم والزنجبيل، أن تجعل وجباتك مشبعة أكثر، وهذا يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام في الشتاء.



اتباع تقنيات الاسترخاء والتأمل

تساهم التوتر والقلق في زيادة الشراهة المفرطة في الشتاء حيث إن زيادة مستوى الكورتيزول يزداد عندما يكون الجسم متوتراً، وهذا ما يتطلب تناول الطعام غني بالدهن والسكر. يمكنك قبل البدء بتناول طعامك، أن تمارس تمارين التنفس العميق، فهي تساعدك على تهدئة اللوزة المخية، وهي منطقة في الدماغ تتحكم بالشهية.(ليالينا)