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صحة

أعلى نسبة من المدخنين.. أين تتركز عربيًا؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 00:00
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قدّر تقرير لمنظمة الصحة العالمية عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن عام 2022 بما يزيد على مليونين ونصف مليون مدخن، منهم ما يزيد على مليوني مدخن من الذكور، وأكثر من 400 ألف من الإناث.

وقال غيث عويس، مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الأردنية، إن التوقعات تشير إلى زيادة عدد المدخنين في الأردن.
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وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي: "لا يمكن إخفاء أن هناك بعض المظاهر التي توحي بالزيادة، لكن هذه الزيادات بحاجة إلى دراسة ميدانية تعمل عليها وزارة الصحة".

وأشار عويس إلى أن قيام مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الأردنية بفحص هذه الدراسات والتنسيق لسنة 2024 حتى تكون لدينا قاعدة وأساس للانطلاق في خفض نسب انتشار التدخين بشكل عام وإيقاف الزيادات.

كان تقرير أممي قد صنّف الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة في تعاطي التبغ بمنطقة شرق البحر المتوسط بنسبة 36.3 بالمائة، يليه لبنان بنسبة 34 بالمائة، ومصر بنسبة 24.7 بالمائة.

وكان التقرير الأممي حول معدلات التدخين في الأردن قد توقع ارتفاع أعداد مستخدمي التبغ في المملكة بمعدل 37.1 بالمائة في عام 2025، بعد أن كانت نسبته 35.8 بالمائة في عام 2020.

ومن المرجح أن تواصل هذه النسبة الارتفاع في عام 2030 لتصل إلى 38.3 بالمائة.(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
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