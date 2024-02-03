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صحة

أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر.. ما هي؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:50
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لحماية شعرنا وبشرتنا نبحث دائماً عن أفضل المستحضرات والمراهم التي تحتوي على البيوتين المعروف أيضاً باسم فيتامين "بي 7" إذ يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحتى الأظافر. وفي ما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة غنية بالبيوتين بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".
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1. البيض
يعد البيض مصدراً ممتازاً للبيوتين، حيث يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين "بي 7" إلى جانب عناصر غذائية حيوية.

2 . المكسرات والبذور
كذلك المكسرات من اللوز والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس فهي مليئة بالبيوتين وتعد وجبات خفيفة مغذية تساهم في صحة الشعر والجلد.
 
3. البطاطا الحلوة
وتحتوي البطاطا الحلوة أيضا مضادات الأكسدة والفيتامينات ومن بينها البيوتين، التي تساهم جميعها في تحسين الصحة العامة للبشرة.

4. البقوليات
بالإضافة إلى ذلك يوفر العدس والحمص وفول الصويا البيوتين إلى جانب البروتينات الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الشعر والجلد.

5. سمك السالمون
كما توفر الأسماك الدهنية مثل السلمون البيوتين إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية، مما يوفر فوائد إضافية لصحة الجلد والشعر.

6. أفوكادو
ويعد الأفوكادو، المليء بالدهون الصحية والفيتامينات والبيوتين، خيارًا لذيذًا لتعزيز صحة الجلد والشعر.

7. منتجات الألبان
فيما يحتوي الحليب والجبن والزبادي على البيوتين من مواد مغذية أساسية أخرى مثل الكالسيوم، مما يساهم في الصحة العامة.

8. الفطر
في موازاة ذلك تحتوي أنواع معينة من الفطر، مثل شيتاكي وبورتوبيلو، على البيوتين ويمكن تضمينها في مجموعة متنوعة من الأطباق.

9. الموز
وآخراً يوفر الموز مصدراً سريعاً للبيوتين، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى التي تدعم صحة الجلد والشعر. (العربية) 
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