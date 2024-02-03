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صحة

عن طريق الكالسيوم.. ابتكار جديد قد يقضي على السرطان

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:58
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ابتكر باحثون في جامعة "إيهوا" النسائية في كوريا الجنوبية، تركيبة كيميائية قوية، يمكنها القضاء على الخلايا السرطانية، وتعتمد على "التلاعب بالكالسيوم".

وأوضح العلماء أن العلاج الجديد لمكافحة السرطان، يركز على التلاعب بمستويات الكالسيوم في الخلايا، وهو ما يفترض أنه المفتاح لصيغة "مضادة للأورام".
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وبحسب مجلة "Angewandte Chemie"، يتسبب الدواء في تراكم الكالسيوم وخنق الورم حتى الموت، مشيرة إلى أنه بالعادة يكون وجود الكثير من أيونات الكالسيوم ضارا، ويؤدي إلى اختناق عناصر التركيب الخلوي الصحي، مثل القدرة المنتجة للطاقة.

ووجد الباحثون طريقة لاستخدام هذا التدفق الزائد الضار، لدرء وتدمير الخلايا السرطانية في الجسم، من خلال ما يسمونه "عاصفة الكالسيوم".

ويتكون الدواء من جزيئات السيليكا النانوية التي تحتوي على صبغة تسمى الإندوسيانين الأخضر (Indocyanine green)، وهو إجراء يستخدم من أجل التصوير الفلوري.
وقد أثبتت هذه التركيبة القابلة للحقن فعاليتها في التجارب المعملية التي أجريت على الخلايا السرطانية البشرية.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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