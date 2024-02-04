أسباب الصلع المبكر عند الرجال

الوراثة تلعب دورا ملحوظا في زيادة فرص تساقط الشعر، الصلع ينتشر بشكل أكبر بين الرجال لأنهم أكثر عرضة للإصابة به.

Advertisement

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض للصلع لدي الرجال، ومنها:

العوامل الوراثية.

اضطرابات في الهرمونات.

النظام الغذائي الغير صحي.

التلوث.

نمط الحياة السيء.

الإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر.

الإجهاد.

التهابات فروة الرأس.

وأشار التقرير، إلي أن هناك علاجات مختلفة لعلاج الصلع لدي الرجال، ومنها، العلاج الغذائي، وأمصال نمو الشعر، والعلاج بالضوء المنخفض المستوى، والوخز بالإبر الدقيقة، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية، وجراحة استعادة الشعر "زراعة الشعر".

أسباب تساقط الشعر لدي الرجال

- النظام الغذائي الخاطئ

إن اتباع نظام غذائي سليم ومتوازن سيؤدي إلى تحسين سمك الشعر وجعله صحيًا ويمنع أيضًا أي صلع إلى حد ما.

- عادات نمط الحياة

تؤثر أنماط النوم غير المنتظمة والنظام الغذائي والعادات مثل التدخين أيضًا على نمو الشعر.

- الإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر أو استخدامها بشكل غير صحيح

أدوات وأجهزة التصفيف ليست جيدة للشعر. بينما يقومون بالمهمة بشكل مؤقت ولكن في كل مرة يدمرون نسيج شعرك.

- التوتر

لا يؤثر العبء العقلي على صحتك بطرق مختلفة فحسب، بل يلعب دورًا حيويًا في تساقط الشعر. الإجهاد يدمر أيضا نسيج شعرك

- عدوى نشطة في فروة الرأس

استشيري خبيرًا لتجنب حدوث أي عدوى في فروة الرأس مما يؤثر بدوره على نمو الشعر

علاج تساقط الشعر

تساعد العديد من الأعشاب والأدوية المنزلية، مثل الحلبة والزيوت الطبيعية، في الحفاظ على الشعر وتشجيع نموه، وبصرف النظر عن هذا، فقد تبين أن استخدام مستخلص إكليل الجبل يقلل إلى حد ما من تساقط الشعر، يمكن استخدام زيوت الشعر مثل زيت اللوز وزيت الزيتون، بالإضافة إلى علاجات الشعر الطبيعية، لتدليك فروة الرأس في محاولة لتحفيزها وتقليل تساقط الشعر

.

اتباع العلاج الغذائي للفيتامينات المتعددة الخاصة بالشعر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى أمصال نمو الشعر.

( اليوم السابع)