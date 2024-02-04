علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها.. اليكم ما حصل معها!

تزعم أم من ولاية بنسلفانيا أن علاجًا عشبيًا تم شراؤه من المتجر لعلاج أعراض انقطاع الطمث حوّل بشرتها إلى اللون الأصفر، وانتهى بها الأمر لتبدو مثل "مارج سيمبسون."

وزارت أمبر هايمباتش، 39 عاما، طبيبها في تشرين الأول الفائت، وكانت تشكو من عدد من المشاكل، تتراوح بين التقلبات المزاجية والنزيف الشديد.

وعُرض عليها وصفة طبية، لكنها اختارت تجربة العلاج الطبيعي بدلاً من ذلك.

وانتقلت الأم لأربعة أطفال إلى الإنترنت لإجراء بعض الأبحاث، حيث قرأت عن الفوائد المفترضة للكوهوش الأسود، وهو نبات يتم الترويج له كمكمل غذائي للهبات الساخنة وأعراض انقطاع الطمث الأخرى.

وقامت بعد ذلك بشراء حبوب الكوهوش السوداء من دون وصفة طبية من أحد متاجر الأدوية.

وأوضحت هايمباتش: "لقد كان الأمر طبيعيًا ومن دون وصفة طبية، لذلك افترضت أنه سيكون جيدًا وفي البداية أحدث فرقًا، كانت لدي تقلبات مزاجية أقل. كنت أنام بشكل أفضل وكان لدي المزيد من الطاقة. لقد كان يعمل بشكل جيد."

ومع ذلك، بعد ستة أسابيع من تناول المكمل، بدأت الأم تعاني من آلام في المعدة، والتي سرعان ما تفاقمت. ولاحظت بعد ذلك أن بشرتها وعينيها "تبدو صفراء قليلاً".

وبسبب القلق، قررت زيارة الرعاية العاجلة بعد يومين، وقيل لها إن مرارتها متضخمة وأن إنزيمات الكبد لديها مرتفعة.

وبعد أقل من أسبوع، تم إدخال هايمباتش إلى المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات.

وزعمت الأم: "كانوا يحاولون معرفة ما كان يحدث لي، كان هناك الكثير من المحادثات حول إجراء عملية زرع كبد وكذلك مراقبة المرارة. لقد كانوا أكثر قلقًا بشأن كبدي في هذه المرحلة وأن كبدي كان يتسرب إلى مرارتي. "

وتذكرت قائلة: "لقد ظللت أفكر: ماذا يحدث لي؟ أنا شخص يتمتع بصحة جيدة للغاية، ولا أذهب إلى المستشفى أبدًا، أذهب إلى الطبيب مرة كل خمس سنوات. لقد كان يخيفني."

وأبلغت هايمباتش الأطباء عن المكملات الطبيعية التي كانت تتناولها خلال الخمسين يومًا الماضية، وتساءلت عما إذا كان ذلك قد سبب لها مشاكل صحية مفاجئة.

وقالت: "كان تناول المكملات هو الشيء الوحيد الذي غيرته أو فعلته بشكل مختلف مع نفسي، لقد بدأوا في إجراء القليل من الأبحاث حول الأقراص وأخبروني عن مدى تميز الكوهوش الأسود بالنسبة لهم لأنهم أجروا دراسات سريرية أخرى حول كيفية تأثيره على الكبد."

وذكرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة (NLM) في عام 2020 أن المنتجات التي تحمل علامة كوهوش السوداء متورطة في العديد من حالات إصابة الكبد. تتراوح شدتها من الارتفاع المعتدل في إنزيمات الكبد إلى الفشل الكبدي الحاد والوفاة.

وتقول هايمباتش إن الأطباء شعروا "بالثقة التامة" في أن نبات الكوهوش الأسود كان يسبب لها مشاكل صحية.

وبعد أن توقفت عن تناول المكملات، بدأت مستويات إنزيم هيمباك تعود إلى وضعها الطبيعي وخرجت من المستشفى.

ومع ذلك، فإن عينيها وجلدها لم يفقدا بعد مسحتهما الصفراء تمامًا، مما يثير تسلية عائلتها.

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( lbc)