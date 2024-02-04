فوائد قشور البرتقال الجمالية مذهلة في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، يتحمل شعرنا النصيب الأكبر من الهواء الجاف وانخفاض الرطوبة، ما يؤدي إلى البهتان والتجعد وزيادة التعرض للتلف، ومع ذلك، فقد وفرت لنا الطبيعة حلاً بسيطًا وفعالاً في مطابخنا وهو قشور البرتقال.

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فوائد قشور البرتقال للعناية بالشعر في الشتاء

1. شطف الشعر بقشر البرتقال

قومي بغلي بعض من قشور البرتقال في الماء واتركيها لتبرد، ثم صفي السائل واستخدميه كغسول نهائي بعد غسل الشعر بالشامبو، تساعد جودة الحمضيات الموجودة في قشور البرتقال على تحقيق التوازن بين مستويات الحموضة لفروة الرأس، ما يعزز الشعر اللامع وجعله سهل التصفيف، كما تساهم الزيوت الطبيعية الموجودة في القشر في زيادة الترطيب، ومنع الجفاف.

2. قناع قشر البرتقال للشعر

اصنعي قناع مغذي للشعر عن طريق مزج قشور البرتقال المجففة والمسحوقة مع الزبادي، ضعي هذا الخليط على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه، يعزز فيتامين C الموجود في قشور البرتقال إنتاج الكولاجين، مما يعزز قوة الشعر ويقلل من التكسر، بينما يوفر حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي ترطيبًا عميقًا.

3. منقوع زيت قشر البرتقال

اصنعي زيت قشر البرتقال الخاص بك عن طريق نقع قشور البرتقال المجففة في زيت (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون) لبضعة أسابيع، صفي الخليط واستخدمي الزيت المنقوع كعلاج قبل الشامبو، وهذا لا يضفي رائحة الحمضيات المبهجة على شعرك فحسب، بل يغذي أيضًا فروة الرأس ويمنع التقشر والجفاف.

4. قشر البرتقال لفرك فروة الرأس

قومى بمزج مسحوق قشور البرتقال مع قليل من العسل ثم قومي بتدليكه بلطف في فروة رأسك، تساعد خصائص التقشير الطبيعية لقشور البرتقال على إزالة خلايا الجلد الميتة، وفتح بصيلات الشعر، وتحسين الدورة الدموية، يضيف العسل الرطوبة، ويجعل الشعر أقل عرض للجفاف.

5. سيروم للشعر بقشر البرتقال والألوفيرا

اخلطي مسحوق قشر البرتقال مع جل الصبار للحصول على مصل خفيف ومرطب للشعر، ضعيه على طول شعرك لمحاربة التجعد الناجم عن طقس الشتاء البارد، يعمل الصبار على تهدئة فروة الرأس، بينما تساهم قشور البرتقال في تحسين صحة شعرك ولمعانه بشكل عام.

( اليوم السابع)