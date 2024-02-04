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صحة

3 مخاطر تتعلق بالسكتة الدماغية لدى المرأة.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
04-02-2024 | 14:17
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السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثالث للوفاة بين النساء، ومع ذلك، ترى الدكتورة تريسي مادسن من جامعة براون أنه يمكن الوقاية من 4 من كل 5 سكتات دماغية.
وتزداد احتمالية إصابة المرأة بسكتة دماغية خلال فترة الحمل، ثم تنخفض، لتعاود المخاطر الارتفاع بعد انقطاع الطمث.
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وقد توصلت مادسن من خلال عدة أبحاث ودراسات تتعلق بالسكتة الدماغية وطب الطوارئ إلى 3 مخاطر رئيسية، يتعين على المرأة أن توليها الاهتمام أكثر من غيرها.

بحسب "مديكال إكسبريس"، عوامل الخطر الأكثر شيوعاً للسكتة الدماغية لدى المرأة هي ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي دراسة أجريت على أكثر من 26 ألف شخص، وجدت مادسن وباحثون آخرون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكل مستوى من مستويات ارتفاع ضغط الدم كان أعلى لدى النساء.

وبالمقارنة مع الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كانت النساء المصابات بارتفاع الضغط أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة.

كما وجدت دراسة أخرى بقيادة مادسن أن النساء اللاتي يعانين من ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، وهو علامة على الإصابة بمرض السكري، لديهن خطر أكبر من الرجال للإصابة بالسكتة الدماغية.

الصداع النصفي
أما العامل الثالث فهو الصداع النصفي، وهو أكثر شيوعاً عند النساء مرتين إلى 3 مرات منه عند الرجال.

وتشير البيانات إلى أن الصداع النصفي المصحوب بأورة، والمعروف باسم الصداع النصفي الكلاسيكي، والذي يتضمن ومضات من الضوء والبقع العمياء وغيرها من التشوهات البصرية، يعتبر عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ويوفر فهم هذه المخاطر  طرق الوقاية من السكتة الدماغية، والرعاية المناسبة لحالات الطوارئ.
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