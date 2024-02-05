إليكم الأسباب الرئيسية لانخفاض الرغبة الجنسية لدى الإناث

يؤدي الإجهاد، والتعب المزمن، وعدم الثقة بالنفس، وعدم الرضا عن المظهر الشخصي، والمشكلات مع الشريك إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى الإناث.



وتشير الدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية أمراض النساء والتوليد في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن الحالة الجسدية تؤدي أحيانا إلى انخفاض الرغبة الجنسية، وخاصة في حالة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في جسم المرأة، حيث يلاحظ أعلى مستوى له في جسم المرأة في عمر 20-30 عاما وبعدها يبدأ ينخفض تدريجيا. وهذا يفسر سبب انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء مع التقدم بالعمر.

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ووفقا لها، يمكن ملاحظة هذا الانخفاض في فترة ما بعد الإنجاب.



وتقول: "ينخفض في فترة ما بعد الولادة، إنتاج هرمون الاستروجين ويزداد إنتاج البرولاكتين، ما يؤدي إلى جفاف المهبل، وبالتالي إلى حدوث صدمة أثناء الجماع. بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل نفسية - التعب المستمر، والإرهاق، والعزلة الاجتماعية. وكل هذا يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى الأم الشابة".

والعامل الآخر وفقا لها هو فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث. خلال هذه الفترات، يصبح الحيض غير منتظم أو يتوقف. بالإضافة إلى ذلك، بسبب انخفاض احتياطي المبيض، ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين والتستوستيرون.



وتقول: "قد تؤدي أمراض الجهاز التناسلي الأنثوي، مثل بطانة الرحم، الأورام الليفية الرحمية، الالتصاقات، التشنج المهبلي، إلى الألم أثناء الجماع، ما يخفض من الرغبة الجنسية".



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة والغدد الصماء، والسرطان، والاضطرابات النفسية- الاكتئاب، القلق، والوسواس القهري، انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء. كما قد يكون السبب تناول أدوية معينة.



وتقول مختتمة حديثها: "يجب أن نفهم أنه لا توجد معايير ثابتة لتكرار الاتصال الجنسي. إذا كان الزوجان سعيدين بكل شيء، وعلاقتهما متناغمة، فلا حاجة للبحث عن مشكلة، حتى لو لم تكن حياتهما الجنسية نشطة مثل الآخرين". (روسيا اليوم)