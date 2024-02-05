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صحة

أعراض مؤلمة في فمك تشير إلى الإصابة بالأنفلونزا

Lebanon 24
05-02-2024 | 15:30
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كشف أطباء أميركيون عن أن نزلات البرد والأنفلونزا قد تسبب أحيانًا أعراضًا فى الفم وألمًا في الأسنان واللثة، ووفقًا لمجموعة بوسطن لطب الأسنان (BDG) في الولايات المتحدة، قد تشعر بألم أو ضغط في لثتك أو أسنانك نتيجة للمرض.

 
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وبحسب موقع دايلي إكسبريس فإن هذه الأعراض أكثر شيوعًا في الأسنان العلوية ويمكن أن تشير إلى مشكلة في الجيوب الأنفية، وهي مساحات مملوءة بالهواء في الجمجمة توجد خلف الجبهة وعظام الأنف والخدين والعينين.

 

عندما تصاب بالبرد أو الأنفلونزا، قد تلاحظ ألمًا أو ضغطًا في أسنانك أو لثتك، ربما يركز هذا فقط على أسنانك العلوية.

 

وقد تشعر بألم أو ضغط في أسنانك أو لثتك عندما تصاب بنزلة برد أو أنفلونزا بسبب انسداد الجيوب الأنفية أو تورمها أو حتى إصابتها بالعدوى. 

 

عندما تصاب بالبرد أو الأنفلونزا، قد يكون لديك الكثير من احتقان الأنف، والذي يملأ الجيوب الأنفية أيضًا وهذا الضغط والتورم في الجيوب الأنفية يمكن أن يمتد إلى الأضراس العلوية، مما يسبب الألم والضغط.

 

وبحسب الأطباء فإن هذه المشكلة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة، ولا تعد آلام اللثة وألم الأسنان من الأعراض المباشرة للأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ولكن بشكل غير مباشر يمكن أن تسبب هذه الأمراض بعض الانزعاج في الفم. 

 

إن الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء شعورك بالمرض واستخدام منتجات مزيلة للاحتقان يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الأعراض.

( اليوم السابع)
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