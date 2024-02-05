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صحة

منها تخفيض الوزن.. فوائد صحية عديدة لخل التفاح

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:00
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خل التفاح من أنواع الخل التي لها شعبية كبيرة، ويتم استخدامه في الكثير من العلاجات.

 
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وخل التفاح كان يستخدم في العصور القديمة كعلاج لأمراض عديدة كمشاكل أعصاب الجسم، والراغبين في التخلص من الوزن الزائد، وفي بعض الأحيان كان يستخدم  كمضاد حيوى طبيعى.

 

أبرز الفوائد الصحية لتناول خل التفاح، ومنها:

- يساعد في تخفيف ألم التهاب المفاصل التي تظهر في الشتاء.

 

- لمرضي  دوالي الساقين يمكنك تدليك  الأوردة الظاهرة بخل التفاح، وثبت أنه عند الإستمرار ستلاحظ تقليل الدوالي .

 

- يمكن استخدامه كعلاج لقشرة الشعر لأنه يساهم في  تدمير الفطريات واستعاده توازن فروة الشعر.   

 

- ثبت قدرته في التخلص من السمنة وزيادة الوزن، حيث أنه يساهم بشكل كبير في زيادة حرق الدهون.

 

- يساهم بشكل كبير في التخلص من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

 

- يعد خيارا رائعا لمرض ارتفاع ضغط الدم، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تقليل هذا الأمر.

 

- يساعد في علاج  التهاب الحلق، فيعمل على التخلص من البكتيريا المسببة لهذا الأمر.

 

- ثبت أن  خل التفاح يساهم في  مكافحه الأرق حيث يتم مزج كمية صغيرة من خل التفاح مع عسل ويؤخذ عند النوم والاستيقاظ.

( اليوم السابع)
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