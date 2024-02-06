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صحة
هل من صلة بين الاكتئاب وحرارة الجسم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
Lebanon 24
06-02-2024
|
04:45
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وجدت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا أن المصابين بالاكتئاب لديهم ارتفاع في درجات حرارة الجسم، ما يشير إلى أنه قد تكون هناك فائدة للصحة النفسية عند خفض درجات حرارة المصابين بهذا الاضطراب.
ولا تشير الدراسة، التي نُشرت أمس في "ساينتيفيك ريبورتس"، إلى ما إذا كان الاكتئاب هو الذي يرفع حرارة الجسم أو العكس.
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ومن غير المعروف أيضاً ما إذا كان ارتفاع حرارة الجسم الملحوظ لدى المصابين باكتئاب يعكس انخفاض القدرة على التبريد الذاتي، أو زيادة توليد الحرارة من عمليات التمثيل الغذائي، أو مزيج من الاثنين معاً.
واعتمد البحث على تحليل بيانات 20 شخصاً من 106 دولة، ارتدوا جهازاً يقيس درجة حرارة الجسم على مدى 7 أشهر، وقاموا أيضاً بالإبلاغ عن درجات حرارة أجسامهم وأعراض الاكتئاب يومياً.
وبينت النتائج أنه مع كل مستوى متزايد من شدة أعراض الاكتئاب، كانت درجات حرارة الجسم أعلى لدى المشاركين.
وقالت الدكتورة أشلي ماسون الباحثة الرئيسية: "إن النتائج تسلط الضوء على كيفية عمل طريقة جديدة لعلاج الاكتئاب".
وكانت تجارب صغيرة سابقة قد وجدت أن استخدام أحواض الاستحمام الساخنة أو حمامات البخار يمكن أن يقلل من الاكتئاب، ربما عن طريق تحفيز الجسم على التبريد الذاتي، من خلال التعرق.
وعلقت ماسون على ذلك "من المفارقات أن تسخين الناس يمكن أن يؤدي في الواقع إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل يدوم لفترة أطول من مجرد تبريد الناس مباشرة، كما هو الحال من خلال حمام جليدي".
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