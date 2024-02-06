هل تعرف ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟

يمثل اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين قراراً محوريًا له فوائد عميقة لصحتك على المدى الطويل، حيث يؤدي هذا القرار إلى سلسلة من الاستجابات الفسيولوجية الجيدة، بدءًا من تعزيز قدرات التنفس إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة.

فوائد صحية فورية للإقلاع عن التدخين

في اللحظة التي تطفئ فيها سيجارتك الأخيرة، يبدأ جسمك عملية الشفاء وفي غضون عشرين دقيقة فقط، تنخفض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم، مما يسمح لمعدل ضربات القلب وضغط الدم بالعودة إلى طبيعتهما وهذا يؤدي إلى زيادة الطاقة، بفضل تحسين الدورة الدموية والأكسجين في الأنسجة.

تحسن الجهاز التنفسي

خلال الأسابيع القليلة الأولى من الإقلاع عن التدخين، ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في صحة الجهاز التنفسي. تتضاءل أعراض مثل ضيق التنفس والسعال مع تحسن وظائف الرئة. تبدأ الأهداب، وهي الهياكل الصغيرة التي تشبه الشعر في الشعب الهوائية، في الإصلاح، مما يعزز إزالة المخاط ويقلل من مخاطر العدوى.

يضعف التدخين جهازك المناعي، لكن الإقلاع عنه يبدأ عملية الشفاء وهذا يؤدي إلى التئام الجروح بشكل أسرع، وتقليل التهابات الجهاز التنفسي، ودفاع أقوى ضد الأمراض، مما يعزز مرونة الجسم بشكل عام.

تنشيط حاسة الشم والتذوق

يضعف التدخين حاسة الشم والتذوق، لكن هذه الحواس يمكن أن تستعيد قوتها بعد الإقلاع عن التدخين. قد تلاحظ تحسنًا واضحًا في نكهة الطعام وزيادة الحساسية للروائح المحيطة بك.

تحسن البشرة وصحة الجلد

تتسارع عملية الشيخوخة مع التدخين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة والبشرة الباهتة.

بمجرد التوقف، تبدأ بشرتك في التجدد، مستفيدة من تدفق الدم والأكسجين بشكل أفضل، مما قد يجعل التجاعيد أقل وضوحًا ويمنحك توهجًا أكثر صحة.

فوائد صحية طويلة الأمد للإقلاع عن التدخين

إن المزايا طويلة المدى للإقلاع عن التدخين كبيرة. بعد 10 سنوات من التوقف عن التدخين، ينخفض خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والمريء والمثانة، بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

( اليوم السابع)