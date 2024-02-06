نصائح لإنقاذ كبار السن من فقدان الشهية

مشكلة ضعف الشهية عند كبار السن من المشكلات المزمنة التى تصيبهم، حيث تضعف الشهية وتقل خيارات الطعام المسموحة لهم تدريجيًا مع التقدم في العمر ويعاني أغلبهم من هذا الاضطراب في الشهية باختلاف حدته من حالة إلى أخرى وفقًا لتقرير نشر في موقع helping hands المعني بصحة كبار السن والمسنين.

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وتابع التقرير أن الكثير من الأسباب قد تقف عائقًا أمام تناول كبار السن للطعام منها جفاف الفم واضطرابات الطعام وغيرها ولكن يمكن ببعض الخيارات البسيطة وبعض النصائح أن نتغلب على هذه المشكلة:

- اهتم بتقديم طعام سريع كوجبة خفيفة "سناك" يكون غنيًا بالقيمة الغذائية وأيضًا سهل للمضغ منها أصابع الخيار، مكعبات الجبن والبسكويت الصحي وزبدة الفول السوداني الخبز المحمص كلها خيارات سهلة الهضم غنية بالعناصر الغذائية.

- الوجبات الخفيفة الكثيرة أفضل من الوجبات القليلة المركزة فإذا قمت بإعداد وجبات خفيفة صغيرة له بين الحين والآخر يكون ذلك أسهل عليه وأفضل فى هضمه من تناول الوجبات الكبيرة.

- علاج جفاف الفم الذي يعرقل تناولهم للطعام ويؤثر على شهيتهم بشكل كبير من خلال العرض على الطبيب المختص ووصف الأدوية المطلوبة لتلك الحالة.

- تحديد روتين للطعام والوجبات وذلك لأن أغلبهم لا يعاني من شعور الجوع وبالتالي لن يطلب الكثير من الطعام لذا عليك تحديد جدولا وروتينا للطعام بمواعيد ثابته لا يتغير سواء كان جائعا او لا.

- الاهتمام باعطائه العصائر والمشروبات المختلفه لتغذيته ولسهولة حصوله على العناصر الغذائية من خلال الشرب دون المضغ المزعج مثل المشروبات الدافئة العشبية كاليانسون والاهتمام أيضا بعصائر الفواكة التي لا تحتوي على الكثير من السكر مثل التفاح وغيرها من الخيارات.