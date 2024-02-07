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صحة

آلام الركبة والمفاصل.. مخاوف صحية جديدة تتعلق بالهاتف المحمول

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:39
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كشفت دراسة حديثة أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يسبب آلاماً مستمرة في الركبة والمفاصل.

ويقول الخبراء إن آلام الركبة والمفاصل ترتبط بالإفراط في استخدام الهواتف، وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط أنواع مختلفة من الحالات العضلية الهيكلية باستخدام الهواتف بشكل طويل، وقلة النشاط البدني.
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ووفقاً لبحث أجرته معاهد الصحة الوطنية الأمريكية NIH، وجد الخبراء علاقة مذهلة بين آلام الركبة أو أي نوع من آلام المفاصل والإفراط في استخدام الهواتف. ويقول الباحثون إن الاستخدام المطول للهاتف لفترة تزيد عن 4 ساعات يمكن أن يسبب مشاكل في المفاصل والعضلات.
زيادة الضغط على المفاصل
وقال خبير التكنولوجيا من شركة Geonode جوش جوردون "عندما ننحني باستمرار أمام هواتفنا، يتغير وزن أجسامنا، ويمكن أن يزيد الضغط على الركبتين. وهذا يعني ببساطة أننا عندما نستخدم هواتفنا أثناء جلوسنا في مكان ما، فإننا نقيد حركات الجسم والعضلات، ما يسبب ضغطاً شديداً على مفاصلنا، والركبتين بشكل خاص".

وتم بناء مفاصلنا وعضلاتنا للقيام بحركات مستمرة لتحسين المرونة، ومع ذلك، فإن نمط حياتنا الحالي يؤثر على قوتنا البدنية، ويسبب أنواعاً مختلفة من الحالات العضلية الهيكلية. وبحسب الدراسة، تؤثر وضعياتنا غير الصحيحة أثناء استخدام الهواتف أيضاً على مفاصل الركبة والأوتار والأربطة.
مشاكل صحية عديدة
وعلاوة على ذلك، يؤدي الجلوس أمام الهاتف لفترات طويلة إلى زيادة الوزن الذي يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية. لذلك، يجب الحد من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية أو ممارسة أنواع من الأنشطة البدنية لتجنب مشاكل المفاصل والعضلات.

ويعد استخدام الهاتف لأكثر من أربع ساعات يومياً أمراً خطيراً للغاية، ويجب تحديد جدول زمني صارم لاستخدام أي جهاز إلكتروني للحفاظ على الصحة. ويوصي الباحثون والخبراء الآن بالحد من وقت الشاشة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية بشكل يومي، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز. 
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